Gabriel Garko, bomba hot nella vasca dell'hotel

Il viaggio mordi e fuggi di Gabriel Garko a Torino ha regalato delle belle soddisfazioni ai follower. L'attore ha trascorso due giorni nella 'magica' città in cui è nato - 48 anni fa - ospite di uno degli hotel più lussuosi del centro, e su Instagram ecco una carrellata dei momenti più intimi trascorsi in camera (da solo).

Mozzafiato il panorama che si ammira dalla finestra dell'ultimo piano, di sera, non da meno quello allo specchio della suite quando Garko, in boxer e canottiera, si inquadra prima di entrare in bagno. "Doccia o vasca?" chiede tra le bollenti stories, facendo scendere gli slip sulle caviglie e poi via verso il suo momento di relax. Ha vinto il bagno caldo e pieno di schiuma, con le possenti e statuarie gambe dell'attore che stuzzicano ogni fantasia.

Sotto alcune storie pubblicate su Instagram da Gabriel Garko

Gabriel Garko fidanzatissimo con Gaetano: matrimonio in vista?

Solo soletto a Torino, Gabriel Garko avrà sicuramente preferito condividere certi momenti con Gaetano, il 23enne napoletano che gli ha rubato il cuore. Una storia d'amore nata dopo la scorsa estate, anche se l'attore e il compagno sembrerebbero già pronti per il grande passo. Garko, infatti, ha già fatto le presentazioni ufficiali in famiglia e chi lo conosce assicura che è pazzo d'amore. I fiori d'arancio arriveranno in questo 2021?