Gwyneth Paltrow festeggia nuda il suo 48esimo compleanno: la foto sui social

All’alba delle sue 48 primavere Gwyneth Paltrow si è mostrata ai follower nuda, in una splendida forma fisica che su Instagram ha fatto incetta di complimenti e auguri per un compleanno festeggiato, letteralmente, senza trucchi e senza inganni.

“Oggi indosso solo il mio vestito di compleanno e null’altro”, ha scritto l’attrice Premio Oscar e Golden Globe come migliore attrice per il film ‘Shakespeare in Love’, ritratta sorridente all’ombra degli alberi in un’assolata giornata mentre posa coprendo il seno e mostrando il fianco all’obiettivo fotografico. Nel post Gwyneth fa riferimento alla sua società ‘Goop’, dedicata al mondo del benessere: “Grazie mille a tutti per gli auguri di compleanno e grazie anche al nuovo burro per il corpo del mio pazzesco brand Goop, che mi fa credere di potermi ancora spogliare del tutto”, si legge a corredo dello scatto che mette in risalto il corpo perfetto di Gwyneth, maestra di un registro comunicativo che fa della provocazione la sua cifra stilistica.

Gwyneth Paltrow e le critiche alla sua attività

Gwyneth Paltrow è stata al centro di varie critiche per la sua attività che non ha lesinato di commerciare prodotti ritenuti pericolosi dalla comunità medico-scientifica, come le cosiddette ‘saune vaginali’. Molto si è discusso anche per le candele “al profumo di vagina” e per quelle che “sanno di orgasmo”, vendute alla cifra di 75 dollari.