Ilary Blasi hot nella vasca da bagno, a Totti non sfugge quel particolare

Boom di like per la foto piccante della conduttrice. Tra i tanti commenti spunta anche quello del marito

non è come sembra

Mattinata relax per Ilary Blasi, che dopo un'altra lunga puntata dell'Isola dei Famosi - andata in onda ieri sera su Canale 5 - si concede un po' di coccole al risveglio, in hotel a Milano. Un sonno ristoratore, colazione in camera e poi un bel bagno rigenerante nella vasca, condiviso su Instagram, con una coppa che di solito si usa per un Martini cocktail o un Cosmopolitan, in perfetto stile 'Sex and the city'.

L'attenzione dei follower però, neanche a dirlo, non si concentra sul bicchiere. Nuda, con i capelli tirati su e un solo braccio a coprire a malapena il seno, la conduttrice si mostra in tutta la sua sensualità mentre con la mano si sfiora il collo, intenta a bere il suo drink. "Sei stratosferica" commenta un fan, in buona compagnia, ma a rompere l'idillio ci pensa Francesco Totti. Tra i commenti, infatti, spunta anche quello del marito di Ilary, a cui non sfugge un particolare: "Quella era acqua sicuramente". E giù a ridere a crepapelle. La conduttrice, infatti, è attentissima all'alimentazione e difficilmente si concede qualche sgarro, figuriamoci un cocktail appena sveglia. Se qualcuno non lo sapeva, ci ha pensato il marito a informarlo.

Ilary a Milano, Totti nel lettone con le figlie Isabel e Chanel

Chi si aspettava parole di gelosia resterà deluso. Tra i due, sposati da sedici anni, c'è un rapporto di totale complicità e l'ironia è il loro pane quotidiano. Ilary Blasi, che in queste settimane farà spesso la spola tra Roma e Milano, dove si trovano gli studi dell'Isola, è già di ritorno verso casa e ad attenderla ci sono Francesco e i loro tre figli. Altro che rilassanti bagni nella vasca...

Sotto il post di Ilary Blasi e il commento di Francesco Totti