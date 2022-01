Iva Zanicchi, la rivelazione hot (a 82 anni): "Io e Fausto facciamo ancora l'amore"

Per Iva Zanicchi non ci sono tabù. Soprattutto quando si parla d'amore. Legata a Fausto Pinna da quarant'anni, la cantante - 82 anni e in gara a Sanremo 2022 - ha parlato senza filtri della loro intimità, ancora molto attiva: "Facciamo ancora l'amore - ha rivelato al Corriere della Sera - perché fare l'amore fa bene alla vita. A qualunque età".

Con il tempo cambia il modo di fare sesso, ma resta fondamentale anche in una coppia consolidata come la loro: "A 60 anni facevo le capriole - ha detto ancora l'Aquila di Ligonchio - Adesso meno, ma guai se smetti di fare l'amore anche dopo gli 80. Se smetti di fare sesso, non lo fai più. Bisogna imporsi di fare l'amore. Casomai ti aiuti un po' con la fantasia. Io ne ho tantissima. Ma non mi faccia dire altro che poi il mio compagno si arrabbia". Un rapporto vivo e vivace, dunque, anche per quanto riguarda la gelosia: "Il mio compagno è diventato tanto geloso - ha fatto sapere - Gli si è proprio risvegliata la gelosia. Quando vedi che il tuo uomo è tanto innamorato, ti galvanizza. Io mi sveglio orribile la mattina e lui mi dice 'Quanto sei bella' e io allora gli dò un bacio. Conta tanto anche la tenerezza. Quando parlo di sesso, io intendo anche tutto quello che c'è prima dell'atto in se: le chiacchiere, le carezze, le confidenze".

La storia d'amore tra Iva Zanicchi e Fausto Pinna

Iva Zanicchi e Fausto Pinna, noto produttore, stanno insieme dagli anni Ottanta. La loro relazione è iniziata poco dopo la fine del matrimonio fra la cantante e Antonio Ansoldi. Si sono conosciuti sul lavoro, ma non si sono mai sposati. Eppure per lei è suo 'marito'. "Non voglio sposarmi. Non è più il tempo - ha confessato in un'intervista del passato - Credo nel sacramento del matrimonio, mi sono sposata in chiesa una volta. Potevo annullarlo ma non l'ho fatto. Io e il mio ex marito abbiamo un ottimo rapporto". E ancora: "Fausto è una persona allegra. In una coppia non bisogna mai annoiarsi, e io e Fausto ci divertiamo molto. Non l'ho mai tradito, ma gli altri uomini li guardo eccome. Lui una volta ci ha provato a tradirmi, ma io l'ho beccato subito, in Sardegna".