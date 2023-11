Kasia Smutniak ricorda Pietro Taricone: "Quando non c'è stato più ho tenuto la nostra casa in campagna"

Sono passati 13 anni dalla morte di Pietro Taricone, storico concorrente della prima edizione del Grande Fratello e attore che fu vittima di un tragico incidente con il paracadute a soli 35 anni. Allora era legato a Kasia Smutniak da cui aveva avuto una figlia, Sophie, che ancora lo ricorda con grande nostalgia forte del sentimento che li ha tenuti insieme fino alla fine.

L'attrice ha confidato di essere ancora in possesso della casa di campagna acquistata con Pietro Taricone: "Eravamo piccoli, Pietro ed io. Pietro è il padre di Sophie. Eravamo molto felici", ha raccontato a Hollywood Reporter: "Abbiamo fatto un mutuo, siamo andati in campagna abbiamo preso gli animali piantato gli alberi. Eravamo ragazzi, avevamo l'ingenuità di chi pensa di sapere che cos’è la vita. I nostri anni di luce. Poi quando Pietro non c’è stato più l’ho tenuta, la casa. È il passato, le radici, il presente, ora sono in pace, il futuro, gli alberi crescono". E ancora sul suo rapporto con la città in cui vive: "Non so se sono la persona giusta per parlare di Roma. Ci vivo, è vero, da più di vent’anni ma non appartengo a questa città. In verità non appartengo a nessun posto. Quando proprio devo dirlo, quando insistono, rispondo: sono di Varsavia", ha confidato.

Dopo la tragica morte del compagno, Kasia Smutniak ha ritrovato la serenità con Domenico Procacci. I due sono diventati marito e moglie con una cerimonia a sorpresa nel 2019, invitando gli ospiti a quello che pensavano essere il party per il 40esimo compleanno dell'attrice. A celebrare il matrimonio è stato Sandro Veronesi, mentre la sposa ha voluto come testimone il regista Ferzan Ozpetek. Domenico e Kasia hanno un figlio, Leone, di 9 anni.