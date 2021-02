Laura Chiatti, il bagno nella vasca è da sogno (e senza veli)

Quando i bambini sono a scuola e non ci sono altri impegni, di lavoro o famiglia, Laura Chiatti si prende un po' di tempo per lei. Se poi decide di rilassarsi con un bel bagno caldo e immortalarsi senza veli, i fan sono felicissimi.

Nuda, nella vasca, l'attrice scatta una foto allo specchio pieno di gocce, dal quale si intravede in tutta la sua bellezza. Acqua e sapone - è proprio il caso di dirlo - Laura Chiatti è meravigliosa, ma oltre ad alzare la temperatura offre anche un ottimo spunto di riflessione: "La vita è uno specchio che riflette al pensatore ciò che infonde in essa col pensiero" scrive nel post, anche se i follower sembrano decisamente più colpiti da lei che dalla frase. Fiamme e cuori per l'attrice umbra (il primo è quello dell'ex fidanzato Francesco Arca), che poi tra le storie regala un'altra celestiale visione. Sempre nella vasca, infatti, la moglie del fortunato Marco Bocci si riprende le gambe durante l'idromassaggio, con una canzone francese in sottofondo. Che il sogno abbia inizio.

Sotto le foto di Laura Chiatti

Laura Chiatti e le critiche per il peso

Laura Chiatti, che nell'ultimo anno ha perso diversi chili a causa di intolleranze alimentari, si trova spesso a dover rispondere alle critiche sul suo peso. "Troppo magra" le fanno notare molti e l'attrice non resta in silenzio, anzi. L'ultima piccata replica è arrivata proprio qualche settimana fa, sempre sui social. "La volpe che non arriva all'uva" ha tuonato l'artista, stanca di dover dare spiegazioni sul suo fisico.