"Laura Torrisi sarebbe tornata con l'ex fidanzato"

Un video che fa sognare, non solo per Laura Torrisi che è sempre bellissima, ma anche per il panorama mozzafiato alle sue spalle: il mare della Sicilia e per la precisione della sua Alicudi. L'attrice si sta godendo momenti di relax nell'isola delle Eolie e qualcuno, in particolare il settimanale Di Più, ha lasciato intendere con lei ci potrebbe essere il suo ex fidanzato: il pilota Luca Betti.

Secondo il magazine sarebbe rinato l'amore tra i due e Torrisi sarebbe "più raggiante che mai". I due sarebbero tornati insieme dopo un lungo periodo di crisi, ma al momento nessuno dei due è uscito allo scoperto e la possibile nuova relazione è ancora segreta. L'amore è sbocciato la prima volta nel 2017 e tra alti e bassi si tratta per l'attrice di una relazione importante dopo quella avuta con Leonardo Pieraccioni finita nel 2014. Anche Pieraccioni da alcuni anni è di nuovo fidanzato, ma proprio come la mamma della sua Martina, fino all'anno scorso aveva tenuto segreto di essere di nuovo felicemente accompagnato.