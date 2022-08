Madonna festeggia il compleanno con baci appassionati alle amiche: il video è virale

Ieri, 16 agosto, Madonna ha spento 64 candeline. Per l’occasione la pop-star Per è volata in Italia, più precisamente in Sicilia, presso il Feudo Castelluccio di proprietà della stilista Luisa Beccaria nelle campagne di Noto, con al seguito un nutrito gruppo di amici e parenti. La comitiva ha prima celebrato i 22 anni del figlio Rocco, nato l'11 agosto dal matrimonio della cantante on Guy Ritchie.

I festeggiamenti

I festeggiamenti sono poi stati tutti dedicati alla Ciccone, che sui social ha condiviso alcuni momenti del grande giorno. Per l’occasione Madonna ha sfoggiato un abito fantasia maioliche firmato Dolce&Gabbana abbinato ad un cappello in paglia e zoccoli. Il capo era coordinato con i vestiti delle figlie più piccole di Madonna, le gemelle Estere e Stella, 9 anni. Il party si è svolto presso Feudo Castelluccio alla presenza di oltre 100 invitati, tra cui non sono mancati celebrità, come il fotografo Steven Klein e il manager e lo scrittore Guy Oseary. Una festa in grande stile con pietanze italiane, musica nostrana, balli e tanto divertimento, come raccontano le immagini condivise sui social dalla popstar.

Il bacio con le amiche

Madonna ha infatti pubblicato un video con alcuni momenti della sua serata speciale. In un video, l'artista si mostra in auto, felice, intenta a brindare e festeggiare in compagnia di alcuni amici. Tra un cin cin e l’altro non sono mancati nemmeno dei baci appassionati a due donne sedute accanto alla 64enne. La memoria va immediatamente a un altro bacio, quello che Madonna diede a sorpresa a Britney Spears durante gli MTV Video Music Award del 2003 e che divenne un vero cult ed è stato replicato dalla due di recente durante il matrimonio della Spears.