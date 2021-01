Melissa Satta, lo shooting è bollente

Ah però. Dopo mesi di maglioni e maxi felpe, Melissa Satta incendia il profilo Instagram con uno shooting da urlo. La modella, a Napoli per un servizio fotografico, regala ai follower un assaggio a dir poco bollente. Sotto al sole, con un micro intimo nero, la modella posa da dea e si lascia accarezzare dai capelli mossi dal vento.

Il post fa il pieno di like e fiamme. In molti 'alzano le mani' davanti a tanta bellezza e basta qualche scatto ad aumentare la temperatura. L'estate non sembra poi così lontana.

Sotto il post e alcuni scatti di Melissa Satta

Melissa Satta, una nuova vita dopo l'addio a Boateng

A dicembre Melissa Satta ha annunciato di essersi separata da Kevin Boateng, padre di suo figlio Maddox. Un amore finito dopo 9 anni (4 di matrimonio e 5 di fidanzamento), che non è riuscito a superare l'ultima crisi. Tra loro i rapporti sono rimasti ottimi e l'ex velina, in questi mesi, ha più volte fatto sapere di essere serena. Ora per lei è iniziato un nuovo capitolo, ma le prime pagine sono tutte per Maddox e per il lavoro. Nessun nuovo amore, tantomeno flirt, come aveva insinuato lo scorso dicembre il settimanale Chi, che parlava di una nuova relazione. "Non lo conosco, non l'ho mai visto - aveva subito smentito Melissa Satta - Sono venuta a sapere che questa persona ha una bellissima famiglia, è sposato e ha due figli. Ho sempre accettato il gossip, so come funziona. Sono scioccata, addolorata e sconvolta. Mi dispiace per me e per questa persona che si è ritrovata sui giornali senza motivo. Essere personaggio pubblico non significa che tutto è permesso".