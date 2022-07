FOTO | Michelle e Giovanni, la passione incontenibile al ristorante: baci, coccole e non solo

La passione travolgente tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini continua a far sognare. Fughe romantiche in mezzo la mare, baci rubati, baci appassionati, abbracci, la coppia ormai non ha più paura di mostrarsi e se anche i paparazzi ormai li seguono ovunque, loro si vivono in tranquillità il loro amore.

Dallo scorso marzo la coppia ha iniziato a far parlare di sé, Michelle ha ritrovato il sorriso dopo l'annuncio del divorzio con Tomaso Trussardi e il merito è anche del bel chirurgo. La Sardegna è diventata la loro alcova d'amore e infatti anche le foto che ha pubblicato il settimanale Chi sono state scattate a Porto Cervo, dove lei ha affittato una villa per qualche settimana. Lui invece vive a Olbia, dove ha anche uno dei suoi studi medici dove lavora come chirurgo specializzato in ortopedia e medicina estetica.

Il loro amore se lo stanno vivendo tra Poltu Quatu e Porto Rotondo, con gommoni per cercare intimità nelle calette sarde. Poi il viaggio di Michelle con le figlie, compresa Aurora con il fidanzato Goffredo Cerza, proprio in Costa Smeralda. Hunziker quest'estate la sta dedicando alle sue bambine anche se non mancano dei momenti per i selfie con alcuni fan. Dopo aver passato la giornata con le figlie, arriva la sera e Michelle corre tra le braccia di Giovanni.

Secondo quanto scritto dal settimanale le presentazioni ufficiali non sarebbero ancora state fatte, ma una cosa è certa la voglia si stare insieme è tanta e chissà il giorno non sarà poi così lontano. Nelle foto che vediamo i due sono a Portisco, lui è andato a prenderla in auto a casa, e durante la cena non sono mancati momenti di grande tenerezza, complicità e anche passione come quando Giovanni ha imboccato Michelle. Questo era il venerdì sera, nel weekend i due hanno preferito uscire con gli amici di lui e si sono concessi una serata di discoteca. Dove? Al Billionaire di Flavio Briatore con tanto di video su TikTok che immortalano il momento in cui lui accarezza il fondoschiena di lei.

Foto dal settimanale Chi