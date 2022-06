Michelle e Giovanni, i baci bollenti in mezzo al mare e la libertà che Hunziker cercava | FOTO

La Sardegna, il mare, il sole e l'amore. Le foto dei fine settimana di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono come una visione, uno spot pubblicitario di un profumo o dei costumi da bagno: belli, felici, complici e soprattutto con quella giusta dose di hot da fare invidia. Ancora una volta le foto di loro due sul gommone al largo di Poltu Quatu fanno sognare anche perché questa volta non ci sono solo baci fugaci, le fotocamere dei paparazzi hanno ripreso delle vere e proprie effusioni da fidanzati, tanto che Giovanni è stato immortalato mentre bacia il famoso lato B di Michelle.

Non solo "da soli", Michelle con gli amici di Giovanni

La relazione non è però solo un rapporto a due, in Sardegna la showgirl passa del tempo anche con gli amici di Giovanni e con la sua famiglia, infatti come riporta il settimanale Chi sabato sera sono stati con fratello e gli amici di lui in un locale per cena. Dalle foto Michelle risulta spensierata e felice, forse Giovanni è la persona giusta al momento giusto e come scrive il Chi: "Giovanni ha fatto tesoro degli errori di chi l'ha preceduto. Sa che per Michelle è importantissimo il rapporto con l'ex marito, Eros Ramazzotti, e non lo ostacola". È di pochi giorni fa infatti l'uscita del videoclip di Ama il nuovo singolo del cantante che ha come protagoniste proprio Michelle e Aurora.

Prima di incontrarsi tra le cristalline acque sarde Michelle era in vacanza con le amiche alle Eolie, Giovanni era a Berlino dove ha scattato una foto con Liz Hurley, una delle donne più belle del mondo, ma ovviamente per lui al primo posto c'è Michelle.

Foto dal settimanale Chi