Michelle Hunziker, la foto bollente nella vasca da bagno

"Dopo una giornatina tosta inizia il me time". Michelle Hunziker ha condiviso su Instagram un momento di relax molto intimo che si è concessa ieri sera dopo gli impegni lavorativi, fra shooting e prove alla vigilia del suo nuovo programma su Canale 5 (mercoledì 16 la prima puntata).

La conduttrice si è presa un po' di tempo tutto per lei e rilassata con un bel bagno caldo: luci spente, candele intorno la vasca da bagno piena di schiuma e via i pensieri. Tra le storie si scorge una gamba che entra nell'acqua, poi un'altra, infine un bel selfie ricoperta solo dalla schiuma. La foto bollente, sensualissima nella sua semplicità, avrà fatto sicuramente capitolare i follower a cui sono rimaste ancora un paio d'ore per fare lo screen e salvarsi lo scatto super sexy di Michelle.

Un momento difficile dopo la separazione

Non è un periodo sereno per Michelle Hunziker, che sta affrontando la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi. La coppia ha annunciato la separazione qualche settimana fa - dopo 11 anni d'amore e due figlie - ma le cose tra loro non andavano da tempo e la decisione è arrivata quando non c'era più nessun presupposto per recuperare la relazione. Sull'argomento Michelle non si è mai sbottonata, preferendo tenere per sé questo momento difficile, ma intorno a lei le indiscrezioni corrono. C'è chi assicura che "Aurora (la figlia avuta da Eros Ramazzotti, ndr) non ne poteva più di vedere la madre soffrire", mentre Vittorio Feltri - che li fece conoscere - ha fatto sapere: "Ignoro le motivazioni pure perché Tomaso ormai lo incrocio raramente, e non ho raccolto le sue confidenze. La convivenza è dura da tollerare. Al sentimento è subentrata l'insofferenza".