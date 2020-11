Miriam Leone in autoisolamento: la foto è da capogiro

Social in tilt per lo scatto bollente dell'attrice, che indossa solo il cardigan del suo compagno

A casa si deve pur ammazzare il tempo, così Miriam Leone decide di farlo sfoggiando tutto il suo sex appeal. L'attrice è in autoisolamento - anche se non ha specificato le motivazioni, se perché in procinto di iniziare un nuovo lavoro oppure perché entrata in contatto con un positivo - e regala ai follower uno scatto bollente.

La foto hot di Miriam Leone

In realtà è un messaggio per il suo compagno, Paolo Carullo, in questi giorni lontano, ma ad andare in til sono i follower. Cardigan aperto sul décolleté che lascia intravedere il seno, mentre con le braccia si cinge i fianchi: "Effetto quando ti metti il suo maglione preferito in autoisolamento" scriva Miriam Leone accanto alla foto, presa d'assalto dai like.

Commenti infuocati per l'attrice, ancora più sexy perché consapevole della sua bellezza. Tra tanti, a valere di più è quello di un'altra bellissima donna, Laura Chiatti, che rende onore alla collega: "Sei meravigliosa". E come non essere d'accordo...