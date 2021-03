Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, il post bollente dopo il ritorno dalla Casa del Gf Vip

Di nuovo insieme, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono inseparabili. Dopo l’uscita di lui dalla Casa del Grande Fratello, la coppia si è ricomposta.

Su Instagram la giovane modella ha pubblicato un tenero e sensuale scatto che li vede avvinti davanti allo specchio e un messaggio che riassume tutti i sentimenti e le emozioni provati in questi mesi.

Natalia Paragoni, il messaggio d'amore per Andrea Zelletta

La modella ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne (dove ha conosciuto Zelletta) pubblica una vera e propria dichiarazione d’amore per il dj.

“Non esistono parole per spiegare le emozioni che ho provato ad abbracciarti nuovamente dopo tanto tempo. Quelle braccia grandi che mi fanno sentire a casa, quel tuo profumo che sa di buono e quel tuo sguardo che ancora mi fa arrossire e mi fa brillare gli occhi. Questi mesi senza di te sono stati difficili ma tutto è svanito nell'istante in cui i nostri occhi si sono incrociati. Ti amo?

Nella foto Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono entrambi quasi senza veli. Lui ha i fianchi avvolti in un asciugano, lei indossa un completo intimo nero che ben poco lascia all’immaginazione.

Sotto al post è comparso un commento bollente dello stesso Andrea Zelletta: “Amore mio, qui non sei croccantini, ma devo ammettere che sei piccantina ? I LOVE YOU”.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, i baci appassionati al Gf Vip

La coppia si era riunita durante la finale del Grande Fratello Vip. Zelletta ha incontrato la sua Natalia nel giardino del cucurio, in un momento decisamente emozionante per entrambi e per il pubblico che li segue da casa.

I due si sono abbracciati e baciati e lui ha confermato una volta di più i propri sentimenti per la modella: “Sarà la madre dei miei figli”.