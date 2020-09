Effusioni piccanti tra Paola Barale e Francesca Valtorta: “Facciamoli impazzire”

Il Festival di Venezia regala anche intriganti siparietti ai follower dei presenti alla rassegna cinematografica che aggiornano costantemente i loro social su quanto avviene durante gli eventi ufficiali, ma non solo…

Lo avranno potuto constatare i fan di Francesca Valtorta, attrice 33enne protagonista di serie tv come ‘Squadra Antimafia’, ‘Sacrificio d’amore, ‘Braccialetti Rossi’, che dopo aver ricevuto il premio Diva e Donna insieme ad alcuni colleghi tra cui Claudia Gerini, Francesco Pannofino, Tania Cagnotto, ha postato sulle sue storie Instagram momenti di piccanti dolcezze insieme a Paola Barale nella penombra di una cena successiva alla serata ufficiale.

Sulle note del brano ‘Donne’ di Zucchero l’attrice ha pubblicato una storia che la mostra abbracciata all’amica con cui, in un video successivo, si è mostrata seducente all’obiettivo dello smarphone che le riprendeva. “Facciamoli impazzire…” è la provocazione delle protagoniste del video maliziose nello stuzzicare i presenti; e mentre riprende la scena di sensuali carezze, “questa roba non mi fa dormire stanotte…”, commenta la voce fuori campo. E forse non sarà stata l’unica a pensarlo…

(Di seguito le storie Instagram di Francesca Valtorta)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.