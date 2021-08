La bollente estate di Rita Rusic: la foto con il toy boy scatena le invidie | FOTO

L'invidia è una brutta bestia e lo sa bene Rita Rusic che a 60 anni fisicamente ne dimostra - senza farle troppi complimenti - 20 in meno. L'imprenditrice ha presentato al grande pubblico, e in grande stile, il suo nuovo compagno con una foto sui social: entrambi in costume e mano nella mano.

Le invidie sui social per Rita Rusic

RIta Rusic si sta godendo le sue vacanze tra la Sicilia e le gite in barca. Insomma sole, mare e amore. La foto pubblicata su Instagram da Rusic ha scatenato le invidie di molti, alcuni infatti hanno commentato lo scatto scrivendo "è tuo figlio?". Ad uno in particolare, che le ha scritto "Lui è Mario, il figlio avuto da Cecchi Gori?" ha risposto "Non credo", mettendo a tacere, o almeno sperava di mettere a tacere, le malelingue.

Oltre ai commenti d'invidia anche quelli di approvazione come il "Belli" di Signoretti e il "Bellissimi" di Clizia Incorvaia.

Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori

Rita Rusic a dicembre 2020 ha rilasciato una lunga intervista a Silvia Toffanin, ospite del suo programma Verissimo. Lei e Vittorio Cecchi Gori sono stati sposati dal 1983 al 2000 poi, nel 1993, la donna, con il nome di Rita Cecchi Gori, ha iniziato ad affiancare il marito negli affari diventandone anche socia. “Per 16 anni non mi ha mai concesso la possibilità di fare un’intervista. Questo senso di competizione gliel’ha trasmesso suo padre, che era molto geloso. Lui ripeteva spesso ‘sono figlio di un grande padre e marito di una grande moglie’. Lo pensava, ma ne soffriva.”

Una situazione aggravata dai vizi dei quali l’imprenditore era vittima e che non poteva che sfociare in una dura separazione: “Volevo separarmi già tre anni prima di quando poi effettivamente è successo. Il malessere era arrivato molto prima ed era arrivato anche per i nostri figli. Vittorio era diventato un uomo aggressivo".

E a Silvia Toffanin che le chiede se sia mai stato violento anche fisicamente, Rita risponde: “Si sa che nei momenti drammatici può succedere di tutto. Eravamo diventati una famiglia sofferente, lui se ne rendeva conto ma si vede che dall’altra parte c’era qualcosa di più importante. È stato molto triste separarmi, ma l’ho fatto anche per un forte senso di responsabilità per i figli. Loro hanno sofferto la mancanza d’amore da parte di un padre che, forse, non era in grado di dargliene”.

Rita Rusic: "Vittorio Cecchi Gori mi ha tolto tutto, non posso entrare in ufficio"

Nel 2000, a seguito del divorzio da Cecchi Gori, Rita ha riassunto il nome di Rita Rusi? ed ha fondato insieme alla sorella Leika la The Rita Rusi? Company, agenzia con la quale ha prodotto diversi film di successo come Scusa ma ti chiamo amore.

Il rapporto tra la Rusic e Cecchi Gori si è definitivamente interrotto quest’estate: “Non ci parliamo da giugno, da quando l’ho rimproverato per avermi tolto tutto. Lo rispetto come padre dei miei figli, ma non gli perdonerò mai il fatto di aver confuso la sua unica famiglia per dei nemici e anche il fatto di avermi tolto la dignità di produttrice. Ho resistito per anni in una situazione difficile per i figli e anche per il lavoro. Dopo 20 anni, un giorno, all’improvviso, mi hanno detto che non potevo più entrare in ufficio e nelle nostre case. Parlano sempre della mia separazione milionaria, ma la verità è che ho fatto un divorzio a “zero euro”, nonostante fossimo una delle famiglie più agiate d’Italia”.