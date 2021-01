Gaffe bollente di Rita Rusic: nel video social sbuca un uomo mezo nudo

Rita Rusic non finisce mai di sorprendere. La conturbante produttrice si è ripresa davanti allo specchio, nel bagno di un lussuoso hotel di Roma - dove ha trascorso il weekend - in accappatoio, appena prima di entrare in doccia. Un momento di relax, però, che sicuramente si sarà goduta in dolce compagnia, visto l'ingresso a sorpresa durante il video.

Mentre la Rusic si filmava con lo smartphone, infatti, alle sue spalle ha fatto capolino un uomo mezzo nudo, che appena si è reso conto di essere ripreso ha fatto un passo indietro, richiudendo la porta. Il video, però, è stato pubblicato senza censura su Instagram, dove i follower si stanno scatenando con commenti bollenti. "Mai sola eh?" le fa notare un fan, a cui lei risponde senza peli sulla lingua (e con il sorriso): "Abbastanza". In molti, invece, invidiano l'aitante uomo misterioso di cui la 60enne non svela l'identità, limitandosi a commentare con fiamme e occhi a cuore.

Sotto il video pubblicato su Instagram da Rita Rusic

Cecchi Gori fidanzato con una 32enne

A darsi da fare anche l'ex marito di Rita Rusic, Vittorio Cecchi Gori. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il produttore cinematografico 72enne avrebbe da poco ritrovato l'amore. La nuova fidanzata pare sia un'attrice di 32 anni di origine cubana.