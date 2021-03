Roberto Bolle nudo su Instagram, fan in delirio: "C'è chi ha zoommato e chi mente"

Ci ha pensato bene Roberto Bolle per pubblicare sui social la sua prima foto di nudo. Il ballerino è stato immortalato senza veli nel 2009 da Bruce Weber - famoso fotografo di moda con cui collabora da anni e che ha firmato un maxi libro coi suoi ritratti, 'An athlete in tights', uscito sempre nello stesso anno - ma solo oggi ha reso pubblico lo scatto.

In bianco e nero, di spalle, in punta di piedi sul muro di cinta di una fabbrica di Miami mentre guarda cosa c'è al di là, a colpire più del messaggio e del suo profilo, però, è certamente il corpo statuario. "Questa era la prima volta che Roberto Bolle ha voluto posare nudo per una fotografia - si legge nel post - Come sempre Roberto, uno dei più grandi ballerini al mondo, fu molto umile e penso che tutti i lavoratori edili della fabbrica si siano divertiti".

A divertirsi sono anche i follower, in tilt davanti a questo scatto diventato virale in poche ore. "C'è chi ha zoommato e chi mente" commenta qualcuno ed è tana per molti. E c'è anche chi ammette: "Io ho fatto pure lo screen sullo zoom".

