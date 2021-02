Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, il video a letto insieme

Sembra proseguire a gonfie vele la storia tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Dopo l’uscita di lei dalla Casa, i due sono stati insieme, come hanno dimostrato i contenuti pubblicati da entrambi sui social. Prima era stata lei, condividendo un tenero bacio con Andrea. Poi ieri sera i due erano insieme, in casa a mangiare pizza e patatine.

Stamattina Rosalinda Cannavò ha pubblicato un video direttamente dal letto che ha condiviso con Andrea Zenga. Scherzando tra le lenzuola, l’attrice ha ripreso Zenga ancora addormentato, facendo segno con il dito di non far rumore e scrivendo: “Disturbatrice in azione”.

Andrea Zenga: “Con Rosalinda speriamo di arrivare all’amore”

Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo Andrea Zenga ha parlato della sua relazione con Rosalinda Cannavò. “Speriamo continui anche fuori, con lei spero di arrivare all’amore”, ha detto il ragazzo, in studio con la madre Roberta Termali e il fratello Nicolò. E Roberta Termali non fa mistero di approvare la storia del figlio con Rosalinda Cannavò.

Rosalinda Cannavò e l’ex fidanzato Giuliano Condorelli

Dopo l’uscita dalla Casa, Rosalinda Cannavò non ha avuto ancora modo di parlare con l’ormai ex fidanzato Giuliano Condorelli, per un confronto faccia a faccia dopo quello che è successo. Intervistata da Chi, l’attrice ha ammesso di non aver ancora sentito Condorelli. “Se l’ho sentito una volta uscita? No. Perché sono da poco ritornata in questo mondo. Avrei voluto scrivergli però ovviamente lui è molto reticente. Volevo scrivergli per organizzare un incontro. Naturalmente lo affronterò perché è giusto fare così per come sono fatta io. Abbiamo una storia di dieci anni e non due giorni. So che lui starà soffrendo ed è l’ultima cosa che voglio perché gli voglio bene ma sono contenta di avere preso in mano la mia vita”.

Il loro sembrava un rapporto molto forte, ma Rosalinda Cannavò ha ammesso di aver capito di non provare più per lui lo stesso sentimento di prima in un momento preciso della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. “Ho capito di non amarlo più dal momento in cui ho deciso di intraprendere un’altra relazione e provare qualcosa per un’altra persona”, ha raccontato. “Un po’ prima di Natale, senza dirlo, ho capito che qualcosa si era spento ma c’era sempre il blocco del rispetto e di dirglielo in tv, davanti a tutta Italia. Non volevo farlo soffrire così tanto ma quando non riuscivo a frenare la voglia di vedere Andrea è successo”