Sabrina Salerno infiamma i social: il suo bikini (con lato b da urlo) è cartolina di fine estate

“Oltre le gambe c’è di più” cantava Sabrina Salerno in coppia con Joe Squillo nel lontano 1991, e oggi, a distanza di 29 anni da uno show rimasto nella storia della kermesse, senza timore di smentite si può ben dire che quella strofa, per lei, valga ancora. Eccome se vale…

Nello splendore di una maturità sprezzante di un’anagrafe che la definisce 52enne, la showgirl ha regalato ai follower qualche istante di assoluta bellezza posando in bikini nelle ultime ore di una stagione ormai agli sgoccioli: “Penultimo giorno d’estate” titola lo scatto che punta sulle trasparenze di un ambito impalpabile e valorizza un lato B scultoreo. La scena così postata su un account Instagram che raccoglie ammiratori adoranti è stata successiva a un altrettanto spumeggiante lato A che racconta “l’invidia come un granello di sabbia: piccolo eppure in grado di accecare”. Sul prorompente décolleté, una collana da cui pende una S a mo’ di ciondolo, iniziale di nome e cognome che ancora oggi, come allora, lascia il segno di “un universo immenso e più…”.