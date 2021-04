Le confidenze di Serena Autieri: "Così tengo accesa la fiamma della passione con mio marito"

Dieci anni e non sentirli. E' il ritratto della felicità il matrimonio tra Serena Autieri e il marito Enrico Griselli. Solitamente restia a sbottonarsi circa la sua vita privata, nell'ultima intervista rilasciata l'attrice napoletana racconta il segreto di longevità della sua relazione con il manager.

Passione alle stelle tra Serena ed Enrico. Negli ultimi mesi la coppia ha fatto notizia perché beccata due volte ad "amoreggiare" in pubblico. "Siamo fortunati - spiega l'artista campana al magazine Oggi, nel numero in edicola questa settimana - C'è l'amore e c'è la stima reciproca, che è un grande afrodisiaco: la passione ci accende nella testa e si trasmette al corpo". La routine non pesa: "Riusciamo a ritagliarci i nostri spazi per noi. Lasciamo Giulia ai nonni e ci regaliamo weekend romantici, cene a due", prosegue a proposito di Giulia Tosca, unica erede della coppia (almeno per ora) nata sette anni fa.

Neanche il lockdown ha messo in crisi la coppia. La convivenza h 24 è stata, anzi, un piacere. "Ah, se le raccontassi cosa non abbiamo fatto durante la pandemia. Ha presente il rullo?", domanda Serena al giornalista. "Non pensi a cose sconce. E' la base su cui monti la bici da corsa: le toglie la ruota posteriore e ti sembra di stare su strada. Quando ci hanno sigillato in casa, abbiamo fato la Parigi-Roubaix senza muoverci dal salotto. Poi con giulia abbiamo tinteggiato casa ed Enrico si è dedicato al bricolage. Vuoi farlo felice? Regalagli un trapano".

Ad accomunarli è l'approccio alla vita. "Spirito internazionale e sani valori di provincia", precisa Serena. "Ci hanno presentati alcuni amici in comune in Umbria. Dicevano che eravamo uguali. Lui faceva il manager a Dubai, io saltavo da un set all'altro. Risultato? Per un mese e mezzo ci siamo sentiti e conosciuti sono per telefono. Poi è arrivato un weekend sul lago di Como". E da allora non si sono più lasciati.

