Sharon Stone, topless da urlo a 63 anni

Cappello a falda larga, occhiali scuri impreziositi da una catenella dorata, costume intero abbassato sui fianchi ed ecco che lo ‘spettacolo Sharon Stone’ si è presentato davanti agli obiettivi dei fotografi per ricordare che il fascino, quando c’è, non passa certo insieme al tempo che conta primavere.

Le foto dell’attrice americana, 63 anni compiuti lo scorso 10 marzo, paparazzata in topless durante una vacanza in Costa Azzurra, sono state pubblicate dal settimanale Chi: con passo sicuro e deciso, la diva di Basic Istinct scende i gradini del mitico hotel Du Cap Eden Roc, sfoggiando un topless leggendario almeno quanto il suo ruolo nel thriller diretto da Paul Verhoeven che consacrò il mito dell’accavallamento di gambe più sexy della storia. Con lei Paris Libby, suo inseparabile stylist dai tempi della pellicola del 1992.

Sharon Stone: "Un chirurgo ha aumentato il mio seno senza consenso"

A marzo scorso Sharon Stone rivelò un clamoroso aneddoto sul suo seno in un’intervista rilasciata a The Times. Nel 2001, l’attrice si sottopose ad un intervento per rimuovere dei tumori benigni e, in quell’occasione, raccontò di essersi ritrovata con una taglia in più senza averlo richiesto.

"Quando mi fu tolta la benda ho scoperto di avere una coppa in più di misura. Aveva fatto dei cambiamenti al mio corpo senza il mio consenso", disse parlando del chirurgo che operò la procedura ricostruttiva durante il delicato intervento. Alla richiesta di spiegazioni sul seno nuovo e più grande, Sharon Stone aggiunse di essersi sentita rispondere: "Vanno meglio con le dimensioni dei tuoi fianchi. Pensava che avrei avuto un aspetto migliore con delle tette più grandi".