Simona Branchetti e l’ex di Anna Falchi: vacanze di coppia in Puglia

La coppia che non ti aspetti. Nelle cristalline spiagge del Salento, più precisamente a Menduria, la giornalista Simona Branchetti è stata pizzicata dal settimanale “Chi”, in compagnia di Andrea Ruggieri, parlamentare di Forza Italia nonché ex di Anna Falchi.

Due relazioni giunte al capolinea

Entrambi sono reduci da relazioni sentimentali da poco concluse. Ruggieri è stato fidanzato con la Falchi per ben 11 anni e, proprio sul più bello, cioè quando i due hanno iniziato a convivere, la love story è giunta al capolinea. Una rottura fresca, avvenuta qualche settimana fa, con l’attrice che sembra già aver ritrovato l’amore accanto ad un altro uomo. Anche la Branchetti ha ferite profonde del cuore da dover far rimarginare. La conduttrice di “Morning News” ha ben due matrimoni naufragati: il primo con il presentatore Federico Quaranta, il secondo con l’avvocato Carlo Longari. La separazione dal secondo marito è arrivata lo scorso anno. “Una ferita mortale”, aveva detto la donna a proposito del divorzio.

Un flirt estivo?

Ora la Branchetti e Ruggieri sono stati paparazzati da “Chi” in vacanza insieme mostrando una certa sintonia e complicità. Siamo difronte ad una nuova coppia dell’estate? Nient’affatto, chiarisce la rivista di gossip, i due sono amici di vecchia data e tra loro c’è un rapporto di stima e affetto reciproco. Dopo le due relazioni naufragate Simona e Andrea stanno affrontando insieme il dolore della separazione, e chissà che anche tra loro dopo tante sofferenze, l’amicizia non possa trasformarsi in amore.