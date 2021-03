Tommaso Zorzi, un corteggiatore gli manda la foto delle parti intime: "Mediocre, niente di che"

Impegnatissimo con l'Isola dei Famosi (oltre ad essere uno degli opinionisti in studio, tra pochi giorni condurrà anche il format online del reality), Tommaso Zorzi non ha tempo per i corteggiatori, o meglio, da quello che fa sapere lui scarseggerebbero proprio. Nessun flirt dunque con Gabriel Garko, come si era vociferato, e nessun altro pretendente all'orizzonte.

L'influencer lo fa sapere tra le sue storie di Instagram, dove svela anche un piccante retroscena: "C'è un mito che vorrei sfatare. Mi dicono spesso: 'Pensa fuori dalla Casa del Grande Fratello quanti uomini ti faranno la corte, sarai pieno'. Hai presente no? E quelli che sì, meglio che no? Vi racconto l'ultima. Questo ragazzo con cui mi sentivo per messaggi, niente di che, ieri alle quattro del pomeriggio mi manda una foto del ca***. Così, non richiesta. Gli rispondo con un punto di domanda e lui mi risponde: 'No scusa, non era per te'. Zio, fammi capire, io credevo che ci scrivevamo, io e te, non chiunque". Infine affonda: "Poi se dobbiamo dirla tutta, una ca*** assolutamente mediocre, cioè niente che ti svolta il pomeriggio".

Il pomeriggio di ieri, invece, glielo ha svoltato Francesco Oppini, il suo grande amico. I due si sono visti per prepararsi alla prima puntata del format sull'Isola, dove il figlio di Alba Parietti sarà ospite insieme ad Andrea Zelletta. Il trio ha pranzato insieme domenica e condiviso un pomeriggio di lavoro, come ha mostrato Zorzi sui social: "Sto lavorando sul nuovo format dell'Isola e avrò bisogno di questi ragazzi come ospiti, stiamo facendo un meeting di lavoro con gli autori". Come unire l'utile al dilettevole...