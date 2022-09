Tutte pazze per Giovanni Angiolini, di nuovo single dopo Michelle: da Ilary Blasi a Elisabetta Gregoraci

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, la coppia dell’estate. Una passione estiva incontenibile sullo sfondo del mare sardo terminata con la fine della bella stagione. Michelle dopo un’estate fissa in Sardegna, terra natale del bel medico, è tornata nella sua Milano per dedicarsi agli impegni professionali. Prima di gettarsi sul lavoro la conduttrice ne ha però approfittato per dedicarsi alle figlie minori, Sole e Celeste, regalandogli un soggiorno a sorpresa Disenyland Paris. Nel frattempo la Hunziker è apparsa molto vicina alla primogenita Aurora, in procinto, pare, di diventare mamma per la prima volta a gennaio.

I motivi della rottura

A inficiare sulla fine della relazione tra la conduttrice svizzera e Angiolini pare proprio i due stili di vita agli antipodi, oltre che gli impegni di lavoro, come riferito da Roberto Alessi. La Hunziker, 46 anni, mamma di tre ragazze, oltre che un’infaticabile volto televisivo è anche un’imprenditrice con il suo brand Goovi. Diversamente il bel medico, 41 anni, non ha figli ed piuttosto preso dalla sua carriera. Dopo la fine della relazione Giovanni è rimasto nella sua Sardegna, cercando di curare le ferite del cuore tra gite in barca e tuffi nel mare cristallino, non mancando però di inviare qualche frecciatina sui social all’ex fidanzata.

Angiolini su Instagram

E lo sappiamo quando una relazione termina i social entrano in gioco tra stoccate e recriminazioni. Proprio Angiolini dopo la rottura con Michelle è apparso piuttosto presente su Instagram, non mancando di postare suoi scatti in cui mette in evidenza il fisico scultoreo che gli è valso il titolo di “medico più bello d’Italia”. Immagini postate forse per far venire un po’ di nostalgia a Michelle, ma che sicuramente hanno mandato in visibilio i followers del dottore, tra cui figurano anche due colleghe della Hunziker che sembrano apprezzare la prestanza di Angiolini.

Si tratta di Elisabetta Gregoraci e Ilary Blasi, che rientrano ormai nel novero delle fan di Giovanni. Sotto ogni scatto del chirurgo non può mancare il loro like. Che sia un messaggio sibilino all’uomo? Del resto i due volti televisivi sulla carta risultano entrambe single. Dopo la separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi vive la sua prima estate da single dopo 20 anni, e chissà che, come il marito, non voglia trovare presto una dolce compagnia. Anche Elisabetta Gregoraci dopo la fine del matrimonio con Briatore non ha più avuto nessun uomo al suo fianco, solo tanti flirt mai confermati, tra cui, da ultimo, quello con Giulio Fratini, ex di Roberta Morise. Insomma due invitanti mamme single coetanee del bel medico. Chissà che i like che lasciano sotto le sue foto non siano un modo per gettare l’amo. Del resto tante love story, anche tra celebrità, sono nate grazie ad un like su Instagram.