Wanda Nara cavallerizza senza veli: che calor!

Temperatura percepita oltre 50 gradi. In Argentina l'atmosfera è ancora più bollente da quando è arrivata Wanda Nara, tornata a Buenos Aires per trascorrere un po' di giorni insieme alla sua famiglia. La showgirl ha lasciato a Parigi il marito Mauro Icardi e i figli, ma continua a regalare ai follower i suoi scatti bollenti. L'ultimo, senza veli su un cavallo, è da svenimento.

Wanda Nara nuda sul cavallo

"Pisando fuerte" - che tradotto significa "facendo un passo forte" - scrive Wanda a corredo della foto in cui si mostra completamente nuda a cavalcioni su un cavallo. Altro che mettere un po' di pepe sui social, la showgirl argentina sembra proprio volerli incendiare. E ci riesce. Boom di like e fiamme per la 'cavalcata' super hot.

Il post di Wanda Nara

Wanda Nara in Argentina dalla famiglia

Wanda Nara si sta godendo la sua famiglia, che non vedeva da diversi mesi, e la calda estate argentina. Rilassanti bagni in piscina, grigliate in giardino e chiacchiere sul divano con la mamma e la sorella, la soubrette-manager sta facendo il pieno d'amore prima di tornare dai figli e dal marito per Natale. C'è più attesa per le sue foto che per gli addobbi.

Alcune storie Instagram di Wanda Nara dall'Argentina