Lezioni di lockdown. A darle è Wanda Nara, che a Parigi - dove vive con il marito Mauro Icardi e i figli - è costretta a stare in casa come altri milioni di francesi, ma non perde il suo sex appeal e, soprattutto, la voglia di mettere un po' di pepe sui social. Insomma, va bene stare in casa, ma la femminilità è una fiamma da tenere sempre accesa e le dimostra di saperlo fare molto bene.

La quarantena bollente di Wanda Nara

Quarantena bollente per la showgirl, che da giorni regala scatti ad alto tasso erotico. L'ultimo domenica sera, davanti allo specchio, con addosso un reggiseno di pizzo chiaro e merletti che evidenzia il generosissimo décolleté. Un primo piano che manda in tilt i follower: boom di like, ma solo 5 commenti. Sarà stata costretta a cancellarli perché troppo volgari? Chissà, intanto lei continua e colleziona fiera fuochi e fiamme.

Solo 4 giorni fa aveva condiviso un'altra foto super hot, sdraiata a pancia in giù sul bordo della piscina interna, sempre a casa, sfoggiando un lato b da urlo. Non c'è che dire, Wanda Nara in quarantena scoppia di 'salute'.