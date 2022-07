Brad Pitt compra una casa da 40 milioni di dollari: tutti i dettagli sulla villa californiana

Dopo la fine del matrimonio con Angelina Jolie, Brad Pitt ha decisamente cambiato vita. A partire dallo stile, l?attore infatti apparso alla premiere del film "Bullet Train" a Berlino sfoggiando una particolare gonna. Poi è stata la volta della casa. Il divo ha appena acquistato un?enorme villa la DL James House, nella zona di Carmel Highlands lungo la costa centrale della California come riporta il Wall Street Journal . Il prezzo di vendita? Il più alto mai registrato in questa area, come asseriscono alcuni agenti immobiliari del posto. Ben 40 milioni di dollari per questa splendida tenuta arroccata sugli scogli della California.

I dettagli sulla casa

Conosciuta come DL James House, la proprietà risale al 1918 circa ed è stata progettata da Charles Sumner Greene, un importante architetto dell'inizio del XX secolo noto per aver diffuso il movimento American Arts and Crafts. La casa dal 1999 era di proprietà di Searock, società a responsabilità limitata legata al defunto finanziere di Chicago Joe Ritchie e sua moglie, Sharon Ritchie. Leggendario trader e fondatore del gruppo di investimento privato Fox River Partners, Ritchie è venuto a mancare all'inizio di quest?anno.

La casa prende il nome dal suo primo proprietario, l' uomo d'affari e scrittore DL James. A differenza delle case di Pasadena, realizzate principalmente in legno, la DL James House è costruita con arenaria e granito estratti localmente. La villa presenta inoltre finestre ad arco, un tetto piastrellato in stile mediterraneo, con ampie vedute sull?oceano. Nel progettare la casa, il signor Greene: ?ha costruito le pareti esterne in modo che sembrino crescere fuori dalle scogliere?. , secondo The Gamble House. Sebbene Brad Pitt sia conosciuto per il ruolo di attore, è anche un grande appassionato di architettura, in particolare delle case autentiche con elementi artigianali che evidentemente non mancano nemmeno a DL James House.