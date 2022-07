Le foto di Brad Pitt in gonna sul red carpet

Basta più smoking e completi sui red carpet per le presentazioni di film. Brad Pitt ha provato a sdoganare quest’usanza lanciando una nuova tendenza: le gonne per uomini. L’attore, 58 anni, ha calcato il red carpet del teatro Zoo Palast di Berlino per la presentazione del suo ultimo film d’azione, Bullet Train, sfoggiando un look davvero particolare.

Il sorprendete look di Brad

L’ex marito di Angelina Jolie ha scelto sì un completo, ma al posto dei canonici pantaloni ha sorpreso optando per una gonna altezza ginocchio Il completo in lino marrone è stato abbinato ad una camicia nello stesso tessuto color magenta polveroso. A completar il look una cascata di collane, occhiali da sole scuri e un paio di stivali da moto Stylmartin. Un outfit estivo perfetto per le afose temperature di Berlino, che mette anche ben in evidenza i nuovi tatuaggi dell’attore sulle gambe.

Pitt contro gli stereotipi

Del resto già in passato Pitt aveva espresso il suo desiderio di indossare gonne. L’attore è stato intervistato da British Vogue nel 2004, in occasione della presentazione del film Troy. Brad all’epoca aveva rivelato che secondo lui gli uomini avrebbero accolto presto le gonne nel loro guardaroba: “Gli uomini indosseranno gonne entro la prossima estate”, disse alla rivista, quasi in maniera profetica. “Questa è la mia previsione e proclamazione. Il film risponde a entrambi i sessi. Stavamo puntando del realismo e infatti i greci indossavano gonne tutto il tempo”. Del resto l’attore premio Oscar non ha mai avuto paura di sfidare stereotipi di genere e mettersi alla prova. Brad venne infatti fotografato per Rolling Stones del 1999 dal celebre ritrattista Mark Seliger sfoggiando una serie di abiti femminili.