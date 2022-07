Britney Spears: la foto senza veli nella spiaggia nudista

Britney Spears senza freni, e senza veli, su Instagram. Dopo aver postato un suo scatto in toppless direttamente dalla luna di miele con il neo-marito Sam Asghari, la reginetta del pop torna a infiammare i social. La 40enne ha condiviso un nuova foto hot su Instagram, mostrandosi mentre nuota completamente nuda in mare. ?Continua a nuotare... continua a nuotare!?, ha scritto la Spears a corredo degli scatti, parafrasando il pesciolino Dory del cartone Disney Pixar ?Alla ricerca di Nemo?. Britney si fatta immortalare mentre volteggia nelle acque cristalline come mamma l?ha fatta. Per la censura dei social le parte intime dell?artista sono state opportunamente celate. Delle immagini che hanno mandato letteralmente in visibilio i fan dell?artista, che non hanno mancato di commentare entusiasti i provocanti scatti. "Così stupenda?, ?Sembri Ariel?, "Sei una sirena?, questo il tenore dei commenti sopraggiunti sotto il post della Spears Non è chiaro dove siano stati effettuati gli scatti. Probabilmente Britney sta continuando il viaggio di nozze con Asghari in una località caraibica che non è stata resa nota.

La luna di miele

E? un periodo di grandi cambiamenti per Britney. Infatti dopo il matrimonio con il modello celebrato in California il 9 giugno scorso, la Spears aveva raccontato sui social le novità della sua vita da sposata: "Non sono ancora stata in luna di miele", aggiungendo: "Mi sono sposata e mi sono trasferita in una nuova casa più o meno nello stesso periodo". Dopo il trasloco nella nuova magione a Calabasas, Birtney e Sam hanno potuto pianificare il loro viaggio di nozze. I due hanno documentato sui social la loro luna di miele in una località tropicale sconosciuta, tra acque cristalline, tuffi in acqua, baci e tanto amore. La popstar ha pubblicato alcuni video che la riprendono su uno yacht con il marito tra coccole e balli sfrenati.