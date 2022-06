Britney Spears si cancella da Instagram. I motivi dell'addio al social

Oops, she did it again! Britney Spears, a distanza di una settimana dalle nozze con Sam Asghari, giovedì ha disattivato il suo account Instagram. Non è la prima volta che la pop-star prende una pausa dei social, e anche questa volta dietro la sua scelta potrebbero celarsi problemi famigliari. La cantante ha infatti discusso sulla piattaforma con i suoi parenti, oggetto della diatriba proprio le nozze con il personal trainer 28enne.

Britney e Sam hanno detto "sì lo voglio" nella loro casa in California lo scorso giovedì in una cerimonia intima. Nonostante i tentativi del suo ex marito della Spears Jason Alexander di rovinare il grande giorno e l' "attacco di panico" pre-cerimonia della sposa, la donna ha descritto il matrimonio come un "sogno" diventato realtà.

La lite con i parenti su Instagram

Grandi assenti alle nozze tutti i parenti della cantante di “Baby one more time”, dai figli Sean Preston e Jayden, al padre Jamie Spears. Non hanno ricevuto le partecipazioni nemmeno la mamma di Britney, Lynne Spears e la sorella Jamie Lynn. Pare invece che fosse stato invitato il fratello della cantante, Bryan, una fonte vicina all’uomo ha riferito che è stato impossibilitato a partecipare alle nozze a causa di un impegno famigliare.

Ma Britney ha smentito il tutto, scrivendo su Instagram che nessun invito è stato recapitato al fratello: “Non sei mai stato invitata al mio matrimonio”, ha scritto in un post su Instagram che poi ha cancellato martedì, aggiungendo: “Vaf*** Bryan”. La Spears si è scagliata anche contro la mamma. Venerdì scorso, la donna, 67 è intervenuta sotto le foto del matrimonio della figlia maggiore su Instagram, scrivendo: “Sembri radiosa e così felice! Il tuo matrimonio è un matrimonio da sogno. E averlo a casa tua lo rende così sentimentale e speciale! Sono davvero felice per te! Ti amo!”.

La replica della cantante non è tardata ad arrivare. Britney mercoledì ha pubblicato un video motivazionale con una voce fuori campo che diceva: "E non dimenticare mai come ti hanno dato distanza quando avevi bisogno di amore”. La madre ha commentato stizzita: “Mi stai prendendo in giro!!”, con accanto un emoji sibillina. Insomma non c’è pace per la Spears, che dopo le nozze sembrava aver riconquistato la felicità, e ora minaccia di denunciare la famiglia per la tutela legale andata avanti 14 anni.