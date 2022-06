Britney spears torna su Instagram e racconta le gioie della vita coniugale

Nei giorni scorsi aveva preoccupato i fan la strana sparizione dai social di Britney Spears. La pop star aveva deciso di prendersi una pausa da Instagram dopo alcune liti in famiglia, a seguito del matrimonio con il personal trainer Sam Asghari. Niente paura, la cantante di “Toxic” ieri ha fatto la sua ricomparsa nel mondo del web.

Il post Istagram

La cantante in un post ha raccontato ai followers in apprensione la sua vita da coniugata. Un vero e proprio nuovo inizio, visto che Britney e il neo-marito hanno deciso di trasferirsi in una nuova casa, una splendida villa a Calabasas, in California: “Non sono ancora stata in luna di miele… mi sono sposata e mi sono trasferita in una nuova casa più o meno nello stesso periodo… non è la cosa più intelligente da fare… ?????? … vabbè si stanno riprendendo … è così strano che mi sveglio e tutto il resto è nuovo…nuova piscina…nuova cucina…nuovo letto…credo di essere sotto shock!!!”, ha scritto la reginetta del pop a corredo del post, in cui si mostra sorridente in bikini multicolor e occhiali da sole a bordo della nuova piscina di casa, continuando: “Mi è servito a capire un paio di cose... Mi piace decisamente stare fuori ma mi piace anche stare dentro... il mio cortile è malato, quindi i miei cani sono nel paradiso dei maiali ??? !!! Il cambiamento è così grande... come dicono i miei figli... ecco ????????? !!!”, scrive Britney citando i figli Sean Preston, 16 anni, e Jayden, 15, avuti dall'ex marito Kevin Federline.

Gioie e dolori della vita famigliare

La 40enne nel lungo post non ha mancato di mandare un sibilino attacco alla famiglia e le gravose condizioni cui è stata costretta a vivere per anni: “ Dato che non sono cool... sì, continuerò a condividere... mi tiene in carreggiata... la mia famiglia ha sempre avuto modo di farmi sapere... beh, credo di avere anche un buon modo !!!” La Spears ha poi voluto raccontare le gioie della vita coniugale, gesti semplici che la emozionano come un tuffo in piscina o il marito Sam che le prepara una gustosa bistecca: “ Ho fatto un bel tuffo nella mia piscina… è così luminosa e ha un bel punto di raffreddamento… e uno scivolo… ci sono già sceso 4 volte… è velocissimo!!! Mi sono tagliata i capelli e mio marito mi ha appena fatto una bistecca… la vita è bella ?????? !!!”, scrive la Spears, aggiungendo al post un video di Asghari in forma smagliante mentre si tuffa dal trampolino della piscina.