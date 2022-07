nata negli Stati Uniti ed è la nipote di una leggenda del rock. Bruce Springsteen è diventato nonno per la prima volta della picola Lily. La lieta notizia è stata condivisa dalla moglie del cantante, Patti Scialfa, che su Instagram ha postato un?immagine dei genitori e della nuova arrivata. ?Camminando con la bambina, Lily Harper Strpingsteen?. Lily è figlia di Sam Ryan Springsteen, ultimo genito di Bruce e Patti, e della fidanzata. Nel post Instagram si vede uno scatto in bianco e nero della mamma e il papà con la bambina nel carrozzino. Nella seconda immagine un primo piano di Lily con indosso una tenera cuffietta rosa e guanti a forma di orsetto.

Il matrimonio del figlio di Bruce

Sam Ryan è il figlio più giovane di Springsteen e Patti Scialfa, nato dalla loro unione il 5 gennaio 1994. Il 28enne ha infatti un fratello maggiore, Evan James nato nel 1990 e attualmente collaboratore per SiriusXM Radio, e una sorella più grande, Jessica Rae, classe 1991, campionessa di salto ostacoli. Sam dopo aver preso la laurea presso la Monmouth County Fire Academy e dopo tanto tempo a fare il vigile del fuoco volontario in diverse stazioni si è finalmente arruolato presso la stazione di Jersey City, coronando il suo grande sogno. Nel 2020 è ufficialmente entrato a far parte del corpo dei pompieri del New Jersey e alla cerimonia parteciparono anche Patti e Bruce il quale all'epoca dichiarò: ?E? stata una strada lunga che ha richiesto sacrificio per molto tempo e sono davvero felice per lui?. Sembrerebbe che poco prima dell?arrivo della piccola Lily, Sam e la fidanzata abbiano detto ?sì lo voglio?. La giornata speciale come sempre immortalata da mamma Patti su Instagram. Nello scatto si vedono il giovane Springsteen e consorte in un ambiente rurale di bianco vestiti. Lei stringe un bouquet di calle tra le mani, da cui spunta un maestoso anello di fidanzamento. ?1 Luglio 2022, Bellissima giornata in fattoria?, scriveva la Scialfa.