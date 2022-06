L'Eurovision 2023 non si svolgerà in Ucraina: bufera sull'Ebu

I Kalush Orchestrahanno trionfato all?Eurovision Song Contest 2022 di Torino con Stefania. Dopo la vittoria è venuto naturale un interrogativo al pubblico , visto che è il Paese vincitore a dover organizzare la successiva edizione della manifestazione, la prossima edizione del Festival musicale si svolgerà dunque in Ucraina? Riposta negativa da parte dell? EBU (European Broacasting Union) che oggi ha spiegato le motivazioni che hanno indotto il gruppo a spostare l?Eurovision 2023 lontano dall?Ucraina, al momento dilaniata dalla guerra con la Russia.

Il comunicato dell?EBU

?L?EBU comprende appieno la delusione che ha accolto l?annuncio che l?Eurovision Song Contest (ESC) 2023 non può essere organizzato in Ucraina, il paese vincitore di quest?anno. La decisione è stata guidata dalla responsabilità dell?EBU di garantire che le condizioni siano soddisfatte per garantire la sicurezza di tutti coloro che lavorano e partecipano all?evento, la cui pianificazione deve iniziare immediatamente nel paese ospitante. Almeno 10.000 persone sono solitamente accreditate per lavorare all?Eurovision Song Contest, inclusi troupe, personale e giornalisti. Si prevede che altri 30.000 fan si recheranno all?evento da tutto il mondo. Il loro benessere è la nostra prima preoccupazione. È quindi fondamentale che le decisioni prese in relazione a un evento televisivo in diretta così complesso siano prese da professionisti della radiodiffusione e non diventino politicizzate. Le regole dell?Eurovision Song Contest, concordate da tutte le emittenti partecipanti, affermano chiaramente che l?evento può essere spostato in una situazione di forza maggiore come una guerra in corso?, ha scritto nella nota l?Ebu.

La reazione dei Kalush Orchestra

Una decisione che ha deluso molti. In particolare i Kalush Orchestra, che hanno trionfato all?edizione del 2023. Attraverso video diffuso sui social la band ha criticato la decisione: ?La nostra squadra è delusa dalla decisione dell?EBU e spera che possa ancora cambiare? ha commentato il leader del gruppo, Oleh Psjuk.