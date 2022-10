Il post a sorpresa sui social del calciatore Iker Casillas: "Sono gay"

"Sono gay. Spero mi rispettiate". Il messaggio a sorpresa arriva da Iker Casillas, l'iconico ex portiere della nazionale spagnola e bandiera del Real Madrid che ha fatto coming out su Twitter. Così almeno sembra. Perché c'è anche chi pensa che quella dell'ex calciatore sia una semplice risposta (ironica) alle voci su presunti flirt che girano sul suo conto. Insomma, un modo per mettere a tacere i rumors.

Alcuni mesi fa la stampa gli attribuiva una relazione sentimenale con María José Camacho, cosa che lo stesso ex portiere del Real si era affrettato a negare. Nella giornata di ieri 8 ottobre la rivista 'Socialité' aveva confermato un rapporto con Alejandra Onieva. E così - scrive El Mundo Deportivo - Casillas s'è scocciato e ha deciso di sorprendere i suoi followers con un tweet secco.

"Non sappiamo - scrive il quotidiano di Barcellona - se il suo account sia stato hackerato o se lo stesso Casillas chiede, in questo modo, che smettano di legarlo a relazioni con varie donne". Insomma, potrebbe non essere un vero coming out, ma una provocazione per sviare il gossip. Tantissimi i commenti che hanno mandato subito in tendenza su twitter la confessione di Casillas. Tra questi il più curioso è quello dell'ex difensore del Barcellona, avversario di tante battaglie, Carles Puyol che ha commentato: "E' il momento di raccontare la nostra storia Iker".