La richiesta di Camilla a Kate Middleton per il suo compleanno

Ormai lo sappiamo Kate Middleton la fotografa ufficiale di Casa Cambridge. La duchessa ama immortalare la sua famiglia nei momenti speciali, e questa volta il talento di Kate nella fotografa è stato richiesto niente di meno che dalla ?suocera? Camilla. La Duchessa di Cornovaglia in occasione del suo 75° compleanno, il 17 luglio, apparirà sulla cover della rivista britannica ?Country Life?.

La richiesta di Camilla

Per questa occasione speciale Kate ha deciso di fotografare la matrigna del marito intenta a rilassarsi nel giardino della sua tenuta a Raymill nel Wiltshire. Nel ritratto, Camilla appare sorridente su una panchina con indosso un abito floreale con cardigan in tinta, in mano stringe un cesto di gerani pronti per essere piantati. Camilla come il marito Carlo, con cui è sposata da 17 anni, ha una grande passione per il giardinaggio. Una seconda immagine, che mostra Camilla in piedi su un campo di non ti scordar di meno appare all'interno dell'edizione commemorativa di ?Country Life?, che celebrerà il 75° compleanno della Duchessa e il 125° anniversario della rivista, nelle edicole 13 luglio. Come riporta il The Telegraph , quando è arrivato il momento di discutere l'immagine di copertina, l'editore di Country Life Mark Hedges ha chiesto a Camilla se avesse qualche idea. La donna ha immediatamente risposto: ?Oh, mi piacerebbe che Catherine lo facesse'", ha riferito Hedges. "Ho passato i successivi tre o quattro minuti a scervellarmi disperatamente cercando di pensare a una fotografa professionista di nome Catherine. Poi all'improvviso ho capito cosa intendeva, una delle cose più incredibili che potessero accadere", ha detto l'editore della rivista.

Kate all?opera

Nelle foto condivise da Clarence House c?è anche uno scatto di Kate all?opera. Vestita casual in jeans e scarpe da ginnastica, l'appassionata fotografa è stata pizzicata mentre si dedica con dedizione allo shooting della suocera. Il caporedattore di Country Life , Mark Hedges si è detto "elettrizzato" per la prossima uscita: ?Comprendiamo che questa è la prima volta che un ritratto formale della duchessa di Cornovaglia è stato scattato dalla duchessa di Cambridge per una rivista e siamo onorati di essere stati scelti per essere i primi a pubblicare questa bellissima fotografia?, aggiungendo: ?Le fotografie sono superbe e saremmo lieti di offrire alla Duchessa di Cambridge un'altra commissione!? Camilla è il terzo membro della famiglia reale ad apparire come ospite su "Countru Life. Prima di lei il principe Carlo, che lo ha fatto per celebrare il suo 65° compleanno nel 2013 e il suo 70° nel 2018. Nel 2020 è toccato alla Principessa Anna, che ha festeggiato sulla rivista inglesi i 70 anni.