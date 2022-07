Carmen Di Pietro e le continua vessazioni al figlio Alessandro tutte da ridere

Terminata l?Isola dei Famosi, in cui Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni hanno conquistato il pubblico, continuano i divertenti siparietti mamma e figlio sui social. Carmen nel corso del reality si dimostrata una madre piuttosto attenta e esigente, al limite dell?impertinente con il primogenito. I due naufraghi hanno raccontato nel programma che il loro rapporto anche nella realtà è proprio così. La showgirl è molto richiedente verso il ragazzo delegandogli molte mansioni di casa, come pagare le bollette o portare i vestiti sporchi in tintoria. Iannoni che si è dimostrato un ragazzo diligente e obbediente, tanto da abbandonare in anticipo il reality per proseguire gli studi, segue senza fiatare gli ordini di mamma Carmen. Una volta conclusa l?Isola i due hanno dato prova di quanto avviene in casa Di Pietro postando le divertenti gag su Instagram.

Le gag sui social

Proprio l?altro giorno la showgirl ha chiamato il figlio, che si stava rilassando in piscina con un amico, intimandolo di portarla in braccio per 6 piani siccome aveva dolore alle gambe. Nella giornata di ieri Carmen è tornata a tartassare Alessandro con le sue richieste. La Di Pietro ha pensato di allestire il terrazzo della sua casa di Trastevere per l?estate. La donna ha acquistato un dondolo e delle piante per godere al meglio dello spazio esterno, ed ha ordinato al figlio di andare a prendere dei rotoli di foglie finte che servono ad oscurare il balcone. ?Ho ordinato 5 rotoli di una cosa qui per il terrazzo?Vai immediatamente muoviti. Devi andare su Viale Trastevere a prendere una cosa che pesa si e no 1 kg. Ho già detto che va Alessandro a ritirare?, intima perentoria Carmen. Il 20enne come di consueto esegue gli ordini. Alessandro si presenta al negozio dove l?attende una spiacevole sorpresa. I rotoli ordinati da mamma Carmen sono ben 5 e pesano molto più di 1 kg. La showgirl ha fatto anche un altro scherzetto al figlio, deve provvedere lui a saldare il conto. Nonostante la stanchezza e l?oppressione della mamma, come di consueto Alessandro porta a compimento il compito affidato dall?ex naufraga. Insomma l?Isola è conclusa, ma un nuovo programma sembra aver coinvolto i telespettatori: la quotidianità a casa Di Pietro. Del resto gli ingredienti perfetti per un reality, dalle risate alla genuinità, ci sono tutti!