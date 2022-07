Carmen Di Pietro, il siparietto con il figlio Alessandro è irresistibile: il video

Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni sono state indubbiamente una delle coppie più amate di questa edizione dell’Isola dei Famosi. I due hanno divertito con i loro siparietti in cui la showgirl si è mostrata una mamma sin troppo attenta e protettiva nei confronti del figlio. Nonostante il reality sia finito, Carmen e Alessandro continuano ad intrattenere il pubblico sui social con pillole tratte dalla loro vita quotidiana di famiglia.La Di Pietro classificatasi terza nel reality di Canale 5 ha perso 6 kg. Durante il momento in cui la donna si è potuta rivedere allo specchio ha notato come, insieme ai kg, abbia perso molta della sua massa muscolare che aveva messo sù con dure sedute di allentamento. Una volta tornata alla normalità Carmen ha tentato di rimediare tornando prontamente in palestra, ma riabbracciare allo sport è stato difficile per la donna che dopo la sessione di allenamento è stata investita da un forte malessere, tanto che ha dovuto chiamare il figlio Alessandro per rientrare in casa.

L’incidente in palestra

La 57enne ha fatto arrivare prontamente il figlio e un suo amico, che si stavano divertendo in piscina. I due sono apparsi allarmati dalla tempestiva chiamata di mamma Carmen, temendo un incidente. La Di Pietro è apparsa affranta sulle scale di casa spiegando ai due giovani: “Non riesco a fare le scale, ho fatto troppa palestra, dovete portarmi in braccio, devo fare 6 piani a piedi, ma non ce la faccio”, ha chiesto ai ragazzi spiegando: “Ho iniziato a fare palestra con troppi pesi alle gambe, ho un male che non ti dico”. “Mi stavo riposando disopra in piscina”, tenta di replicare Alessandro che poi, come di consueto, cede alle richieste di mamma Carmen. Iannoni e l’amico trasportano insieme Carmen sulle scale del palazzo, il ragazzo non manca di lamentarsi: “Dopo questa tutte le ho viste!” “Fatemi riposare! Mi fanno male i tricipidi”, si lamenta la donna. Insomma l’Isola è finita ma non l’ilarità che suscita la coppia mamma-figlio.