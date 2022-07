Carmen Di Pietro: un vademecum per il figlio in vacanza con Vaporidis

All’Isola dei Famosi 16 sono nate amicizie fraterne e sincere che stanno proseguendo anche al di fuori del reality. Alcuni tra gli ex naufraghi hanno scelto addirittura di trascorrere le vacanze estive insieme, come Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro. Proprio il figlio della showgirl lucana, diligente studente universitario, ha approfittato della pausa estiva dallo studio per volare alla volta di Londra insieme all’inseparabile amico Edoardo. Ad aspettarlo nella city l’ex compagno d’avventura, nonché vincitore dell’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis. L’attore romano vive da anni nella capitale inglese, dove ha aperto un ristorante specializzato in cucina romana, il “Taverna Trastevere London”. Gli ex naufraghi si sono ritrovati proprio nel locale di Vaporidis, all’indirizzo 112 di St John’s Hill. Un simpatico rendez vous documentato su Instagram dai due, con il pensiero rivolto a Carmen Di Pietro, grande assente ma in qualche modo presente.

Carmen Di Pietro assente ma presente

L’ex naufraga, molto attaccata ed esigente con il primogenito, ha infatti condiviso con Vaporidis un vademecum da far rispettare al figlio durante il soggiorno londinese. “Amico mio bello, 3 cose per stasera: 1. Il conto si paga 2. A tavola solo acqua, è consentita quella frizzante, naturale eccetera 3. Niente confidenze con le femmine. Per ultimo, niente cocchi a cena naturalmente, questa è la situazione attuale. Ti avverto se la situazione dovesse avere degli sviluppi eccetera”, ha scritto la Di Pietro in un messaggio a Vaporidis, che l’ha mostrato tra le risate ad Alessandro. Nicolas si è diligentemente tenuto alle disposizioni di mamma Carmen, niente birra per Alessandro, solo acqua. Nonostante l’assenza di alcolici a tavola la cena a base di prelibatezze romane è proseguita sulla scia dell’allegria. Carbonara, pizza e supplì hanno rallegrato la cena, oltre alla possibilità dei due amici naufraghi di riabbracciarsi.