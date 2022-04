Carolina Crescentini: "Non sono mamma, le domande sui figli un disagio"

"Sono molto materna anche se non ho figli". Carolina Crescentini parla del desiderio di maternità al Corriere della Sera, anche se ammette di viverla molto serenamente e senza alcuna pressione. 41 anni, da tre sposata con il cantautore Motta, l'attrice rivela: "Mi piacerebbe averne. Se dovesse non accadere, l'accetterei".

Nessuna ossessione, dunque, ma un profondo fastidio nei confronti di chi vede in quello l'unica realizzazione per una donna: "L'insistenza con cui me lo chiedono è un disagio degli altri - continua - Io sto bene, sono felice". A proposito di felicità, Carolina Crescentini ricorda il giorno del matrimonio con Motta, anzi entrambi i giorni. La coppia, infatti, nel 2019 si è sposata prima a New York e poi in Toscana, davanti agli amici e alle rispettive famiglie: "La cerimonia in Toscana è stata una divertente fricchettonata con tanta musica, gente che recitava. Un amico regista si fingeva sciamano, ha dovuto sottostare a dei riti, c'erano nuvole nere e io gli dicevo: 'Dimmi che non pioverà'. Gli amici erano mescolati alle nostre due famiglie che si sono scoperte simili - ricorda l'attrice - Il matrimonio è una tale botta emotiva che la prima volta sola soletta è stata meglio. La seconda, ce la siamo goduta".