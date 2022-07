Carolina Marconi, la prima estate dopo il tumore: "Me la godo tutta"

Archiviata la paura dopo il tumore al seno che l’ha colpita, Carolina Marconi si gode un’estate spensierata e felice. L'ex gieffina è volata a Formentera con il compagno, l'ex calciatore Alessandro Tulli, e su Instagram condivide alcuni dei loro momenti. Legati dal 2014, Alessandro le è sempre stato accanto nel periodo più buio, non lasciandola mai sola. Non a caso la prima foto pubblicata è proprio di coppia: un romantico bacio con un tramonto mozzafiato sullo sfondo. "Che ne sanno gli altri", ha titolato l’immagine la Marconi, raccontando di questo amore resiliente messo alla prova dalla malattia. Carolina e il compagno sono stati raggiunti anche da un nutrito gruppo di amici e parenti, con cui la coppia sta trascorrendo giorni all'insegna del divertimento. Tuffi in mare, paella, serate trascorse a ballare e bere sangria, questo è il mood del soggiorno di Carolina raccontato con allegria e leggerezza sui social.

Il bikini mozzafiato

Carolina Marconi ha finalmente ritrovato la felicità. Nonostante gli strascichi della malattia la showgirl è decisa a godersi ogni momento nel migliore dei modi come scrive in un post Instagram. Si mostra splendente nelle acque cristalline di Formentera con indosso un costume floreale sui toni dell’azzurro. Cappello di paglia, occhiali da sole e il suo immancabile sorriso, a completare il look da spiaggia. "Sii felice per questo momento. Questo momento è la tua vita, io me la godo tutta", ha scritto a corredo delle immagini che raccontano la sua ritrovata felicità e grande forza.

Le foto pubblicate su Instagram da Carolina Marconi