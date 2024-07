Carolyn Smith smentisce i rumor sul ricovero in ospedale: "Basta fake news, dico io la verità". Poi la reazione dei vip

Carolyn Smith, coreografa e giudice di "Ballando con le Stelle", è stanca di persone che diffondono fake news sulla sua malattia. Dopo quella sul ricovero in ospedale ha deciso di spiegare qual è la sua reale condizione di salute tramite un video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. Cosa ha detto la nota ballerina e volto del programma di Milly Carlucci? Scopriamo insieme.

Carolyn Smith stanca delle fake news: il video

Nei giorni scorsi è arrivata la notizia che Carolyn Smith fosse ricoverata in ospedale, ma in realtà si trattava di una sorta di "day hospital" legato alle cure che sta affrontando per sconfiggere il cancro diagnosticatole nel 2015. La coreografa, leggendo commenti di persone preoccupate per la sua salute, ha deciso di chiarire la sua situazione. Qual è la verità? Lo ha spiegato la diretta interessata su Instagram con un video in cui ha cercato di tranquillizzare i suoi fan: "Buongiorno a tutti e tutte. Allora, io sono a casa. Ieri ho fatto la "Spa day", cioè il mio percorso oncologico. Sto bene, come si può star bene dopo un giorno così. Vado avanti sempre con il sorriso. Non è uno spasso e mi piacerebbe avere una pausa, però sto bene. Perché sto facendo questo video? Ho visto un altro articolo online che fa allarmismo e dice che io sono ricoverata. Io vi di dico sempre la verità e ve lo ripeto: ogni tre settimane, fino a quando sarò in vita, devo sottopormi alle cure. Se per caso qualcosa andrà male, ve lo dirò io di persona".

Nella didascalia del video in questione non ha mancato di dare ulteriori dettagli sul motivo che l'ha portata a realizzare il contenuto per i suoi follower, nel quale ha sottolineato che per lei queste giornate fanno parte della routine ("È stile di vita"): "È da ottobre 2015 che faccio le cure… Sono quasi 10 anni e non ho mai smesso. Non è facile ed è stancante ma amo la vita e vado avanti perché ho tanti progetti da realizzare e amo a vivere. Come al solito partono i vari articoli online che sono ricoverata in ospedale perché sto male... Se volete vedere o sentire la vera verità lo trovate qui come al solito. Vi racconto io. Buona giornata a tutti".

I commenti dei vip

Oltre ai numerosi commenti dei fan, non sono mancati quelli di amici e colleghi vip che hanno elogiato le parole di Carolyn Smith. Per esempio, sotto il post Elena Sofia Ricci ha scritto "Grazie Carolyn. Lezioni per tutti", mentre Rossella Brescia ha commentato: "Tesoro siamo tutti con te. Sei una forza della natura. I tuoi post sono lezioni di vita sempre". E ancora: "Grande Carolyn, sempre con te" (Rossella Erra) e "Sei meravigliosa cara" (Barbara De Rossi), tra gli altri.