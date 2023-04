Il rifugio di Paolo Bonolis lontano dalla famiglia: "Un posto dove stare da solo nel silenzio"

Ne hanno parlato più di una volta e ogni volta hanno creato scalpore. Che Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli abbiano una casa tutta per loro, dove potersi ritirare e per avere qualche attimo di solitudine lontano da figli e parenti, non è un segreto. E se quella di Sonia è allo "stesso pianerottolo di casa" quella a Ponte Milvio, Bonolis ha il suo rifugio sul lungotevere Flaminio così può osservare "che nell'immobilità dell'edilizia ci sia qualcosa che si muove che non sia il traffico: l'acqua che scorre e prosegue. Questa casa rappresenta il silenzio dove ascoltare suoni che nel rumore non si sentono".

Bonolis svela il suo 'nascondiglio' a Repubblica e spiega che "Il buen retiro per me è soltanto il mare. Ma questa casa è comunque un rifugio, un luogo protetto dove pensare, lavorare in tranquillità". Lui in questo appartamento può stare da solo, ma non "perché non abbia voglia degli altri, ma perché in una professione fatta di parole, con tanto rumore, è importante ritrovare anche il silenzio". E nella sua casa di famiglia il silenzio è difficile da avere tra "figli, amici dei figli, nipoti quando sono in Italia, personale di servizio". Talvolta Bonolis si sente un "portiere d'albergo" e questo è il motivo per cui anche Bruganelli "si è creata uno spazio dedicato a lei".

Nell'appartamento affacciato sul Tevere Bonolis ha inserito le sue passioni: il calcio, l'Inter, la lettura e non mancano un biliardino, un flipper, una foto di Marlon Brando e il disco autografato dai Queen. Insomma uno spazio solo suo dove scrive i copioni di Avanti un altro e dove ha messo insieme le idee per i suoi libri "Perché parlavo da solo" e "Notte fonda".