Il particolare della casa di William e Kate che non piace alla regina Elisabetta

Con l’inizio dell’estate i Cambridge si trasferiscono nella loro tenuta a Norfolk, nell’Inghilterra orientale. Qui si trova Anmer Hall, lo splendido palazzo che prende il nome dall’omonimo e tranquillo villaggio.

Anmer Hall

William e Kate hanno ristrutturato la dimora nel 2011, spendendo circa 1.5 milioni di sterline, secondo quanto riporta da Hello! Magazine, la duchessa desiderava dare all’abitazione un tocco personale. I Cambridge hanno quindi ordinato un tetto nuovo, una nuova cucina, e fatto costruire un giardino invernale, procedendo infine a un totale rinnovamento delle stanze. Gli interni sono stati creati con il supporto del designer Ben Pentreath, e dalle rare foto pare proprio che un arredamento classico e colori pastello abbiano avuto la meglio. Si pensa che Anmer Hall abbia dieci camere da letto e sia disposta su tre piani, di cui uno è la mansarda. La casa è circondata da un ampio giardino molto curato, all'interno del quale la coppia avrebbe fatto costruire una casetta di legno e un’altalena per i piccoli George, Charlotte e Louis. Non a caso la famiglia ama trascorrere qui il tempo libero e non appena sono liberi dagli impegni si trasferiscono tutti alla volta della dimora di campagna. Qui i Cambridge amano vivere in maniera semplice, pare non sia difficile avvistare Kate giocare in giardino con i piccoli o preparare dei manicaretti.

La scelta moderna che non piace alla regina

Un particolare della vita dei Cambrdige ad Anmer Hall è stato riferito da People Magazine. Come raconta Sally Bedell Smith, autrice del libro, “Elizabeth the Queen: The Life of a Modern Monarch”, pare che la monarca abbia fatto visita al nipote e la consorte nel 2015, una volta conclusi i lavori di ristrutturazione. Sembrerebbe che William e Kate abbiano optato per un’ampia cucina a vista affacciata su un salotto open space dove amano trascorrere del tempo in famiglia. Una scelta moderna che non è piaciuta a nonna Lilibet, che vedendola avrebbe esclamato: “Non riesco a capire perché tutti trascorrono il loro tempo in cucina”.