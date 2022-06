Tutte le celebrità che stanno crescendo con orgoglio figli transgender e non-binary

Ha destato scalpore la scelta di Jennifer Lopez di annunciare il coming out della figlia Emme come persona non binaria. La pop star, al gala organizzato in onore dei Los Angeles Dodgers, ha presentato la quattordicenne sul palco usando i pronomi “neutri”, they\them. “Chiedo sempre loro di cantare con me ma non lo fanno mai quindi questa è un'occasione molto speciale, perché sono molto, molto impegnati e costosi”, ha detto J. Lo durante l’esibizione, aggiungendo: “Devo pagare quando si esibiscono ma valgono ogni singolo penny, loro sono il mio partner di duetti preferiti”. Dopo queste parole Emme, figlia di Jennifer e del suo ex marito Marc Anthony, ha fatto il suo ingresso sul palco, portando un microfono arcobaleno per cantare con la mamma il brando di Christina Perri Thousand years. Il video della performance è diventato virale, soprattutto per il coming out di Emme, sostenuto con orgoglio dalla Lopez. Dopo qualche giorno è trapelata la notizia secondo cui uno dei 7 figli di Elon Musk ha iniziato la procedura per cambiare nome e genere, come riporta il sito di gossip Usa Tmz. Xavier, che ha 18 anni, vuole chiamarsi Vivian Jenna Wilson, prendendo il cognome di sua madre. I figli di J. Lo e Elon Musk non sono di certo gli unici, sono infatti moltissime le star di oltreoceano che appoggiano con orgoglio i loro eredi appartenenti alla comunità LGBTQ+. Scopriamo chi sono.

Charlize Theron

Nel 2019, Charlize Theron ha rivelato che uno dei suoi figli, Jackson, a soli 3 anni ha capito di essere nato nel sesso sbagliato. L’attrice di "Bombshell" aveva adottato Jackson, oggi 10 anni, nel 2012, presentandolo al mondo come un maschio, ma nell'aprile 2019 la donna ha detto al Daily Mail che Jackson si sentiva una bambina. Sebbene Charlize tenti di crescere i suoi figli lontano dai riflettori, non ha esitato ad esporsi per sostenere la scelta di Jackson. La sudafricana in un’intervista con Pride Source ha sottolineato l’esigenza che la stampa utilizzi i pronomi corretti relativamente alla figlia. "Penso che sia diventato più difficile per noi crescendo che le persone scrivessero ancora di lei con i pronomi sbagliati", ha detto, "e inoltre stavano ancora parlando di lei sulla stampa usando il pronome sbagliato. Ha davvero ferito i suoi sentimenti . Non voglio essere quella mamma , ed è proprio per questo che ho detto quello che ho detto tempo fa”.

Dwyane Wade e Gabrielle Union

C’è poi la figlia di Dwyane Wade, Zaya, la ragazza, nata biologicamente maschio, ha deciso di intraprendere un percorso di transizione e ha chiesto al padre e alla matrigna, Gabrielle Union, di aiutarla a diffondere il suo messaggio per lei. Dwyane ha condiviso la notizia per la prima volta durante un'apparizione al The Ellen DeGeneres Show , dichiarando il suo sostegno a Zaya, oggi 14 anni, e mostrando quanto fosse orgoglioso di avere una figlia che fa parte della comunità LGBTQ+. In quell’occasione disse che stava prendendo molto sul serio la decisione della ragazza. L’ex cestista ha parlato in più occasioni della figlia, mostrandosi sempre orgoglioso, durante un’intervista a Good Morning America ha dichiarato: "Sappiamo che ci sono altre famiglie là fuori che hanno a che fare con i loro figli che si ritrovano e imparano chi sono", ha detto. "Non ho intenzione di sedermi qui e comportarmi come se avessimo tutte le risposte. Non ho intenzione di sedermi qui e comportarmi come prima che nostro figlio tornasse a casa e ci dicesse la verta. Quando dico che stiamo imparando da nostro figlio di 12 anni, stiamo letteralmente imparando da nostro figlio”.

Cynthia Nixon

C’è poi Cynthia Nixon, star di Sex and the City, e attivista lesbica sposata con Christine Marinoni. L’attrice nel 2018, proprio nella giornata del “Trans Day of Action”, con un post su Instagram ha rivelato che il figlio Samuel, nato biologicamente femmina, si identificava come un ragazzo. La Nixon si è mostrata orgogliosa della scelta di Samuel e durante un’intervista ad Us Weekly ha parlato della reazione del pubblico al coming out del figlio: ”Ci sono state delle voci generali, sai, di sostegno", ha detto. "Ma in generale non è stato un grosso problema . Sono rimasto un po' scioccata dal fatto che non fosse un evento”.

Angelina Jolie e Brad Pitt

Anche uno dei figli di Angelica Jolie e Brad Pitt, Shiloh, nata biologicamente femmina, ha detto ai genitori di sentirsi un maschio, chiedendo di essere chiamato John nel 2014. John, oggi 16 anni, indossa di frequente abiti di foggia maschile, una scelta prontamente sostenuta da mamma Angelina.

Cher

Tra i primi figli di celebrità a dichiararsi transgender, Chaz Bono, l'unico figlio di Cher e del compianto Sonny Bono. Chaz, nato Chastity, ha cambiato legalmente nome e sesso nel 2010 all'età di 40 anni, un percorso condiviso pubblicamente attraverso il documentario del 2011 "Becoming Chaz”. Sua madre, Cher, ha parlato della transizione del figlio in un'intervista del 2013 con il Mirror, dicendo che il percorso ha finito per avvicinarli: “Ora non fa alcuna differenza perché non sento affatto una perdita. La perdita che pensavo di sentire, non la sento di una virgola”.

Warren Beatty e Annette Bening

Il primogenito di Warren Beatty e Annette Bening, oggi Stephen, ha iniziato la procedura per cambiare sesso a 14 anni. Kathlyn Beatty ha capito che quel corpo di donna proprio non gli apparteneva, così ha iniziato le terapie ormonali per cambiare sesso ed è diventata Stephen.

In un'intervista del 2016 con Variety, l'attore premio Oscar Beatty ha parlato di suo figlio transgender, asserendo: “È un rivoluzionario, un genio e il mio eroe, come tutti i miei figli", ha detto Beatty alla rivista. Anche la madre di Stephen, l’attrice Annette Bening, ha espresso la sua ammirazione per suo figlio in un'intervista del 2019 con AARP. "Ha gestito qualcosa di molto impegnativo con grande stile e grande intelligenza”.