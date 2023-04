Chanel Totti, il bacio in discoteca con Cristian Babalus dopo le polemiche: il video

Tra Chanel Totti e Cristian Babalus sembrerebbe esserci davvero una relazione. Sui social è spuntato un video in cui si vedono insieme in una discoteca: i due prima si abbracciano e poi si scambiano un bacio. La loro storia è nata tra polemiche e dichiarazioni social alle quali però Chanel non ha mai preso parte, la 15enne si era limitata a ricondividere le dichiarazioni del fidanzato che aveva preso le sue difese. Facciamo un passo indietro: a rendere nota la relazione tra i due è stata l'ex di Cristian, Martina De Vivo, che aveva accusato la figlia di Totti e Blasi di essere "l'amante del padre di sua figlia". De Vivo e Babalus sono diventati genitori di una bambina circa due mesi fa.

Nel video pubblicato su TikTok, e che riaccende il gossip sui due, Babalus e Totti si trovavano in un locale, dietro alla consolle del dj, e si sono scambiati un bacio. Al momento sui social nessuno dei due ha pubblicato foto o contenuti insieme, chissà se dopo questo video qualcosa cambierà.

Cristian e la difesa di Chanel

Come accennato Cristian, dopo giorni di gossip e dichiarazioni dell'ex, aveva deciso si rompere il silenzio rendendo nota la sua posizione. Martina aveva spiegato di aver trovato una chiamata del suo fidanzato a Chanel quando i due stavano ancora insieme, ma la verità, secondo Babalus sarebbe un'altra. "La verità - scrive su Instagram - è che quando lei ha trovato la chiamata con Chanel, io ero già andato via di casa, di mia spontanea volontà e non a causa di Chanel, bensì per proteggere mia figlia dalle continue discussioni. La famosa chiamata è stata vista da Martina solo quando sono tornato a casa a prendermi i vestiti che lei educatamente continuava a lanciarmi dalla finestra".

Ovviamente De Vivo ha prontamente replicato condividendo alcuni messaggi sui social che sarebbero la prova del fatto che i due ancora stavano insieme: "Mi viene da ridere a leggere tutto questo schifo. Nessuno nega che io e lui litigavamo spesso, ma ho numerose prove del fatto che quando ho trovato la chiamata io e Cristian stavamo ancora insieme". Chissà se ci sarà una sua reazione al video del bacio.