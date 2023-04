Chanel Totti, il tenero video con la sorella Isabel: "Lei è la più bella del mondo"

Un grande amore, tanta complicità e un pizzico di divertimento. I figli di Ilary Blasi e Francesco Totti sono molto legati, spesso sui social condividono foto e contenuti in cui sono insieme. Su TikTok Chanel ha condiviso un filmato nel quale è presente anche la sorellina Isabel: le due sulle note de Il Gatto e la Volpe di Edoardo Bennato si abbracciano, si coccolano e si divertono.

Il video è molto tenero e ha conquistato il cuore di tanti e così tra un commento e un altro ne spunta uno che va a sottolineare quanto Isabel sia bella. "Isabel è la più bella di tutta TikTok" scrive un utente e con grande orgoglio Chanel lo corregge: "Del mondo".

A metà marzo Isabel ha compiuto 7 anni e per l'occasione Blasi aveva organizzato una grande festa di compleanno. Questo per la bimba è stato il primo compleanno senza il papà, che non era presente alla festa, e probabilmente per questo Ilary ha voluto realizzare qualcosa di così memorabile. Sui social la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha documentato ogni momento di quel giorno bellissimo: c'era una vasca di palline, una consolle per il deejay, tavolate apparecchiate in rosa e non sono mancati neanche i regali personalizzati per ogni ospite ovvero delle scarpe con le perline.