Chi è Assunta Capuozzo e perché tutti ne parlano

Sui social c’è una nuova saga che sta galvanizzando l’attenzione del pubblico. Non si tratta di una telenova, né di una faida tra celebrità, ma è la vita di Assunta Capuozzo.Assunta è una signora di Napoli che nelle ultime settimane è diventata popolarissima sul social Tik Tok, tante che le sono stati dedicati meme anche su Twitter. La donna, che sul social dei giovanissimi vanta 153mila follower, viene dalla Florida ma vive a Napoli e si ritiene una vera partenopea. Dalla nascita risiede infatti nella città campana con la sua famiglia.Ad attirare l’attenzione dei commentatori dei social negli ultimi tempi sono state le sue vicissitudini familiari, non di certo semplici.

La storia di Assunta Capuozzo

Tutto avrebbe avuto inizio nel 2016 quando è venuto a mancare il marito di Assunta, la donna rimasta vedova decise di trasferirsi nella casa della sorella e del cognato insieme ai quattro figli. Da qui sarebbero iniziati i problemi, una vera e propria faida familiare senza esclusione di colpi, scrupolosamente documentata sui social. La figlia Jo, come riporta Blogtivvù, racconta di una madre negligente e assente. In un video la ragazza afferma di avere una malattia cronica accolta con disinteresse dalla donna e l’accusa di essere stata plagiata dalla sorella, tanto da intestarle l’eredità lasciata da suo marito. Jo racconta anche di continue violenze psicologiche da parte della madre e gli zii che avrebbero reso la vita impossibile, tanto da fare le valige per abbandonare l’abitazione. Dall’altro lato Assunta sostiene invece che i figli si sarebbero allontanati da casa poiché non volevano sottostare alle sue regole. Con la Capuozzo sarebbero rimasti i due figli minori, tra cui Elvira che come la sorella maggiore non manca di scagliarsi contro la madre su TikTok. La ragazzina ha svelato di essere da due mesi in punizione senza poter andare a scuola costretta a pulire casa e cucinare per la mamma e gli zii. La sorella Jo, quindi avrebbe chiamato i carabinieri e gli assistenti sociali per ottenere la custodia dei due fratelli minori. La ragazza dice anche che ha cercato di parlare con sua madre ma senza esito, mentre Assunta sostiene che i figli farebbero tutto questo solamente per aumentare i follower e sfruttare la sua visibilità. Insomma una vicenda complicata in cui è difficile stabilire chi abbia ragione. Quel che è certo è che sulla scia della popolarità Assunta e la sua famiglia stanno conquistando con i loro problemi, non certo semplici, la curiosità degli utenti dei social.