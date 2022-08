Chi è Cristiano Iovino, nuovo amico speciale di Ilary Blasi (ed ex di due troniste)

Ilary Blasi è decisa a non apparire come la moglie tradita a affranta. Non a caso dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti è diventata sempre più social, non mancando di condividere i suoi scatti bollenti per la gioia dei fan. Dopo la notizia dell’infedeltà del marito che avrebbe tradito la conduttrice con Noemi Bocchi, che sarebbe addirittura incinta dell’ex capitano, è arrivata un’altra doccia fredda per l’ex letterina che sarebbe stata delusa anche dal miglior amico Emanuele che avrebbe spalleggiato Totti nella tresca con la flower designer. Mentre Totti ha dato il cambio alla Blasi nella villa di famiglia a Sabaudia, con Noemi che ha affittato una casa poco distante per stare vicina al nuovo compagno, anche Ilary si starebbe distraendo.

Chi è Cristiano Iovino

Pare che la presentatrice romana abbia un nuovo flirt come riporta la pagina di gossip, Pippol: si tratta del giovane e prestante Cristiano Iovino. Una cascata di riccioli castani e fisico statuario costellato da tatuaggi, “In questo ultimo mese è lui che consola Ilary Blasi, in modo amichevole, dopo la separazione con l’ex marito”, si legge sulla pagina Instagram di Pippol.

Del resto il nome di Iovino non è nuovo al mondo del gossip avendo avuto, in passato, alcuni flirt con diversi volti televisivi ed influencer. Il bel romano è stato infatti legato all’ex tronista Sabrina Ghio, e l’influencer Zoe Cristofoli. Inoltre è vociferato che il ragazzo abbia avuto un flirt con l’ex corteggiatrice Giulia De Lellis, ma non è mai stato confermato e né smentito dai diretti interessati. Attualmente, pare che si sia avvicinato alla neo single Ilary Blasi. Che sia proprio lui che la sta accompagnando nelle vacanze in solitaria sulle Dolomiti? Ilary appare senza i figli, che al momento sono con Francesco a Sabaudia, e le sorelle, sue solite compagne d’avventura, al momento sono con la famiglia in altri luoghi di villeggiatura, e chissà che non ci sia proprio il bel Cristiano a tenerle compagnia.