Chi è Mara Sattei: da Amici al feat con Fedez in "La Dolce Vita"

Che estate sarebbe senza un tormentone firmato Fedez? Dopo Orietta Berti e Achille Lauro, questa volta ad affiancare il rapper ci sono Tananai e Mara Sattei in "La Dolce Vita". Tananai, amatissimo dai giovanissimi, si fatto conoscere dal grande pubblico a Sanremo. E Mara Sattei? Scopriamo qualcosa in più sulla cantante la cui voce ci risuonerà nella testa durante l?Estate 2022.

Mara Sattei, la sua famiglia e quel fratello famoso

Sara Mattei, questo il vero nome di Mara, è nata a Roma il 28 aprile 1995 sotto il segno del Toro. Fin da bambina la madre, cantante gospel, le trasmette l?amore per la musica, e la giovane Sara inizia così a studiare canto e pianoforte. Una famiglia appassionata di musica che ha incoraggiato il sogno di Sara. La cantante è infatti un fratello David, meglio noto al pubblico come (o Tha) Supreme. I due spesso collaborano insieme in vari progetti musicali. ?A cinque anni mettevo in piedi concerti improvvisati davanti a tutti i miei parenti! Il mio primissimo regalo è stato un microfono giocattolo, la musica ha sempre fatto parte di me. Poi la mia famiglia ha reso tutto più facile, mi sentivo compresa e ascoltata?, ha infatti rivelato la Sattei in un?intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Il successo, da YouTube ad Amici

Nel 2008 a 15 anni Sara apre un canale YouTube dove si esibiva in brani di Drake: ?Sperimentavo molto: hip hop, urban e ascoltavo tanto rap?, ha rivelato. Contemporaneamente suonava i suoi brani in alcuni club romani, lavorando anche come babysitter a Londra per mantenersi. Crescendo firma un contratto con la sua attuale etichetta, ovvero la Columbia Records. Nel 2014 prende parte al talent di Maria De Filippi, Amici. La ragazza è arrivata al serale, pur venendo eliminata alla seconda puntata. Nel 2020 ci riprova con un altro talent, X Factor, dove si esibisce il brano Altalene.Nel 2021 esce il suo primo album intitolato Universo. Quattordici tracce dove non mancano duetti inediti con celebri artisti, dal fratello Tha Supreme, passando per Carl Brave e Giorgia.

Uno sguardo alla vita privata

Non sappiamo molto della vita privata di Mara Sattei. Sul suo profilo Instagram, dove conta 339mila followers, la cantante non posta scatti in dolce compagnia. Grande spazio viene invece riservato alla musica e le collaborazioni artistiche che mandano in visibilio i fan della ?Tigre?, il nomignolo con cui i supporter chiamano Mara. A proposito il suo nome Mara Sattei, è nato invertendo il suo nome e cognome, come svelato in un?intervista a Vanity Fair: ?Mara Sattei nasce da un gioco di parole fatto su Facebook anni fa perché volevo creare un profilo privato, dove aggiungere solo gli amici stretti. Alcuni di loro hanno iniziato a chiamarmi Mara per scherzo.